Пограничники задержали в “Борисполе” россиянку, которая перевозила наркотики
2017-09-21 14:02
Пограничники задержали в “Борисполе” россиянку, которая перевозила наркотики
Женщина прибыла рейсом из Минске, при себе она не имела документов.
Пограничники задержали в международном аэропорту “Борисполь” россиянку, которая перевозила наркотики, передает Rus.Media. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
“Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” в международном аэропорту “Борисполь” задержали гражданку Российской Федерации, у которой в личных вещах обнаружили наркотическое вещество”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, женщина прибыла рейсом из Минске, при себе у нее не было разрешительных документов для пересечения государственной границы.
“Во время беседы с лицом в ее поведении наблюдались признаки наркотического опьянения. В дальнейшем, в ходе проверки, служебная собака, натренированная на обнаружение наркотических веществ, сработал на сумочку россиянки. В ней пограничники нашли два свертка в фольге с веществом белого цвета”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что у женщины при себе вообще не было документов, она заявила, что потеряла их в самолете, и добавила, что является гражданкой РФ 1980 года рождения.