Пограничники рассказали, как будут возвращать приватизирован границу
2017-10-14 22:15
Пограничники рассказали, как будут возвращать приватизирован границу
Проблемы с земельными участками имеют место еще во Львовской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях, то есть на границе с Венгрией, Польшей и Россией.
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Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает “5 канал”, передает Rus.Media.
“Часть земель на Закарпатье была роздана еще в начале 90-х годов. Эти участки являются максимально приближенными к государственной границе, но они никоим образом не соприкасаются с государственной границей. Территория для выполнения функции государственной границы есть. Полоска земли должна быть не меньше 50-100 метров, это земли оборонного назначения и там должны быть только пограничники, инженерные и фортификационные сооружения”, – отметил Слободян.
Отмечается, что по всем делам идут судебные разбирательства по возвращению этих территорий в государственную собственность. Так, по данным пресс-секретаря, за последние два года уже удалось вернуть 132-а гектара земель. В то же время, в Госпогранслужбе отметили, что частные участки не мешают пограничникам выполнять свои обязанности. Однако мировые практики свидетельствуют, что расстояние в сто метров от линии границы должен быть свободным для надежной защиты.
В то же время отмечается, что проблемы с земельными участками имеют место не только в Закарпатской области, такие случаи зарегистрированы еще во Львовской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях, то есть на границе с Венгрией, Польшей и Россией.
Как сообщалось, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что 150 километров украинской границы с Венгрией являются “частными” обычными земельными участками и пограничники не имеют полноценного доступа к ней.
В ГПСУ заявили, земельные участки, о которых заявил Матиос, не проходят по линии украинской границы и только прилегают к ней.