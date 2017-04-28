Пограничники на Черниговщине нашли в автомобиле патроны к пистолету
28.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при оформлении на выезд из Украины автомобиля Toyota сработала служебная собака Фрося. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. При более детальном осмотре автомобиля, пограничным нарядом совместно с сотрудником таможни в подлокотнике между передними сиденьями выявлено 29 патронов к пистолету травматического действия калибра 9 мм. За нарушение таможенных правил водителя автомобиля, 38-летнего гражданина Украины, привлечены к административной ответственности.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым