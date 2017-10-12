Погибшая 300 лет назад святая Иносенсия открыла глаза. ..Видео, от которого становится не по себе
2016-12-29 22:14
Погибшая 300 лет назад святая Иносенсия открыла глаза. ..Видео, от которого становится не по себе
Мурашки по коже…
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Кафедральный собор Гвадалахары считается одной из главных достопримечательностей Мехико. Строительство храма началось еще в XV веке, и хотя с тех пор здание несколько раз перестраивали, святыня, как и раньше привлекает к себе тысячи прихожан и простых туристов, передаєЗМІ
Верующие стекаются в храм со всей Мексики для того, чтобы поклониться мощам святой Иносенсии — девочки, которая 300 лет назад была убита собственным отцом.
По легенде, папа малышки был категорически против того, чтобы дочь принимала католичество. Однако девочка не послушалась отца. Она очень хотела учиться и поступила в католическую школу. Мужчина разозлился и нанес дочери несколько ударов ножом…
После смерти Иносенсию причислили к лику святых, а его мощи остаются нетленными по сей день, привлекая к себе верующих и туристов.
Недавно один из путешественников посетил кафедральный собор Гвадалахары и снял внутреннее убранство на видео. Когда камера остановилась на лице Иносенсии, и открыла глаза!
Пользователи Интернета по-разному отреагировали на этот ролик. Кто-то посчитал произошедшее святым знаком, а кто-то, наоборот, увидел происки дьявола. Некоторые вообще считают видео фейком.
А что ты думаешь по этому поводу?