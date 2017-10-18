Подземные базы пришельцев созданы для проведения ужасных экспериментов
2017-10-17 22:34
Подземные базы пришельцев созданы для проведения ужасных экспериментов
До этого времени такие заявления считали выдумкой уфологов, но реальные доказательства их деятельности находятся в архивах секретных документов.
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Сейчас многие исследователи говорят о подземных базах пришельцев, где они могут безнаказанно проводить свои ужасные эксперименты над биологическими видами планеты, передает Rus.Media. До этого времени такие заявления считали выдумкой уфологов, но реальные доказательства их деятельности находятся в архивах секретных документов.
В 60-х годах американская пресса писала о загадочном происшествии с Дэном Хенриксоном, отправлен в горы вместе со своими товарищами. Молодой человек немного отстал от группы и заметил странных существ, забрали его с собой в космический корабль, после чего он потерял сознание. Очнулся свидетель происшествия в темном помещении, где находились пришельцы, что имеют большие глаза на голове и четыре пальца на конечностях. От такого шока турист снова оказался без чувств и уже пришел в себя у входа в пещеру. Она вместе с другими аналогами составила настоящий подземный лабиринт, но сотрудники полиции смогли отыскать пропавшего мужчину, тело которого покрывали непонятные порезы. Он сразу сообщил, что 3 дня провел на внеземной базе, после чего многие уфологи заподозрили, что инопланетяне прячутся здесь от людей.
Аналогичный случай произошел у Бишопа, когда супруги, увлекающиеся спелеологией, нашли в пещере странный зал с надписями на стенах, что освещается светом, проникающим сквозь отверстия. Они решили заглянуть туда, после чего ужасные звуки, напоминающие сирены, наполнили все пространство. Перед обмороком пара заметила открывается дверь, после чего проснулась без оборудования у входа. Британский исследователь Тимоти Гуд после своих экспедиций в Пуэрто-Рико написал ряд книг, посвященных пришельцам. Он выяснил, что жители часто замечали их, выходят из земных недр, а также быстро исчезают во время встреч с землянами. Карлос Меркада даже побывал на их подземном заводе, где заметил странные аппараты. Гуманоиды рассказали, что это части для их обслуживания, а сами они изучают жизнь на планете.
Тибетцы тоже сталкиваются с НЛО, которые вылетают на поверхность возле Ладакха, где горный перевал контролирует Индия и КНР. В этом месте тоже есть космический приют внеземных гостей, что подтверждает ряд интересных фактов. В 60-х годах страны после долгого конфликта решили отменить свои претензии по поводу территории, что могло быть результатом тайного соглашения между властью и пришельцами. Сейчас в закрытой зоне кроме военных живет немногочисленное население, а в 2012 году это место пострадало от сильного землетрясения. Тогда много людей говорили о возросшей активности аппаратов возле своей базы перед такими событиями. ВВС двух стран послали сюда самолеты, в которых кроме отключения двигателей выходили из строя все приборы. Затем индийское ТВ показало репортаж, и зрители увидели НЛО в форме треугольников, по которым несся военный транспорт людей, готовый уничтожить любое препятствие на пути инопланетян. СМИ обвинили чиновников в такой сделке и предположили, что страны защищают их в обмен на новые технологии.
Теперь можно обратить внимание на базу Дульце, где в подземных лабораториях пришельцы проводят свои опыты над людьми и животными. С 70-х годов кроме массового исчезновения скота, у выживших особей было замечено аномальное содержание калия в организме. Когда Джеймс Бишоп опубликовал свои материалы, касающиеся посещения объекта вместе с членами группы, он описал существ, которые напоминают скандинавов, а также мог подойти к месту в каньоне, откуда вылетали НЛО. Джону Лиру удалось побывать в недрах земли и поговорить с существами, рассказавшими свою историю. Оказалось, что военные захватили их реактор, который работал на водороде, без которого они не могли покинуть Землю. Тогда гуманоиды захватили 44 человек и потребовали вернуть им украденный прибор, но вместо этого сюда прибыли спецслужбы. В результате все они погибли или пропали без вести, а база находится в полном распоряжении внеземных гостей.
В 80-х годах пресса опубликовала 30 материалов с базы, переданных Томасом Кастелло. Бывший сотрудник указал, что она имеет 7 уровней и 100 выходов из подземного лабиринта, а сотрудниками являются люди, которые работают вместе с гуманоидами. Целью их исследований стало создание гибрида людей с космической расой, а также получение контроля над умом. Внизу построены морозильные камеры с телами жертв и их органами, а также лежат эмбрионы, полученные после скрещивания. Его коллега Фредерик Атуотер добавил, что внеземная колония занимает огромную территорию, соединенную проходами. Американские власти прекрасно знают о таких экспериментах, но предпочитают молчать через получение новых знаний.
Инженеру Филу Шнайдеру пришлось принять участие в подземной битве и рассказать людям правду во время своих выступлений, но спецслужбы после пыток задушили свидетеля событий. Подземные базы пришельцев создавались военными с 40-х годов, после чего команда президента подписала с ними договор о сотрудничестве. Гуманоиды могли использовать биологические виды для опытов, но они открыли военным технологии, способны вызвать искусственное землетрясение. Они были апробированы на Сан-Франциско и японском городе Коба, причинив гораздо больше разрушений, чем природный аналог. Также этот человек утверждал, что в 70-х годах из выделений внеземных существ генетики создали вирус Спида, но что на самом деле происходит в таких местах? Уже известно о 130 объектах, находящихся на территории страны, так что ничто не может помешать гуманоидам в будущем, захватить планету.