Подушка для кормления ребенка: зачем она нужна
Несколько преимуществ, которые подарит вам подушка для вскармливания, сообщает сайт Наша мама.
Основные функции подушек для кормления
В первую очередь, такое изобретение обеспечивает удобную позицию для мамы и малыша в процессе грудного вскармливания. Подушка для кормления является достаточно легкой, благодаря чему она может принимать нужные формы тела при кормлении малыша.
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К тому же, использование аксессуара укрепляет связь между мамой и малышом. Ведь, когда женщина не испытывает дискомфорта при кормлении, ее мысли целиком и полностью поглощены ребенком. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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