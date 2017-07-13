Подушка для кормления ребенка: зачем она нужна

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько преимуществ, которые подарит вам подушка для вскармливания, сообщает сайт Наша мама.

Что такое подушка для кормления?
Это уникальное приспособление, изготовленное из мягкой ткани, что облегчает процесс кормления грудью. Подушки для кормления могут быть сделаны в виде подковы, буквы С, В или Г. Наибольшим спросом пользуются с-образные подушки для кормления, поскольку они позволяют максимально разгрузить мышцы груди и спины.

Основные функции подушек для кормления
В первую очередь, такое изобретение обеспечивает удобную позицию для мамы и малыша в процессе грудного вскармливания. Подушка для кормления является достаточно легкой, благодаря чему она может принимать нужные формы тела при кормлении малыша.

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К тому же, использование аксессуара укрепляет связь между мамой и малышом. Ведь, когда женщина не испытывает дискомфорта при кормлении, ее мысли целиком и полностью поглощены ребенком. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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