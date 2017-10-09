Подтяжки, шлемы и пивные наборы: как поздравить мужчин с Днем защитника Украины

despravda | 09.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-09 14:23

Подтяжки, шлемы и пивные наборы: как поздравить мужчин с Днем защитника Украины
Приближается День защитника Украины, и женской половине нашей страны нужно выбрать достойные подарки мужчинам.

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Хочется что-то интересное и одновременно практичное. HR-ры говорят, что в офисах дарят нужную брендированную канцелярию, а магазины пестрят всякой ерундой. Так что же выбрать?

Если же конкретного денежного лимита нет, и “гуляй душа, дари подарки”, то можно выбрать что-то интересное.

Предлагаем небольшой список того, что можно подарить:

Постер в тубусе будет стоить около 200 гривен и шоколадный набор

Шапка с бородой 500 гривен

Ремень 400 гривен

Галстук 300 гривен

Подтяжки 1000 гривен

Виски 2000 гривен

Монопод для селфі 200-500 гривен

Пояс для пива 500 гривен

Шлем для пива 600 гривен

Будильник-граната 200 гривен

Набор рюмок пробирки 200 гривен

Электронный кальян 1000 грівекн

Карта Украины с подставками 500 гривен.

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