Подтяжки, шлемы и пивные наборы: как поздравить мужчин с Днем защитника Украины
2017-10-09 14:23
Подтяжки, шлемы и пивные наборы: как поздравить мужчин с Днем защитника Украины
Приближается День защитника Украины, и женской половине нашей страны нужно выбрать достойные подарки мужчинам.
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Хочется что-то интересное и одновременно практичное. HR-ры говорят, что в офисах дарят нужную брендированную канцелярию, а магазины пестрят всякой ерундой. Так что же выбрать?
Если же конкретного денежного лимита нет, и “гуляй душа, дари подарки”, то можно выбрать что-то интересное.
Предлагаем небольшой список того, что можно подарить:
Постер в тубусе будет стоить около 200 гривен и шоколадный набор
Шапка с бородой 500 гривен
Ремень 400 гривен
Галстук 300 гривен
Подтяжки 1000 гривен
Виски 2000 гривен
Монопод для селфі 200-500 гривен
Пояс для пива 500 гривен
Шлем для пива 600 гривен
Будильник-граната 200 гривен
Набор рюмок пробирки 200 гривен
Электронный кальян 1000 грівекн
Карта Украины с подставками 500 гривен.