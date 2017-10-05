Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала заявление
2017-10-05 07:35
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала заявление
Она знала Стивена Педдока как добрую, заботливую и тихом человеке .
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Подруга стрелка из Лас-Вегаса Стивена Педдока заявила, что ничего не знала о его планах расстрелять кантри-фестиваль, передает Rus.Media. По словам 62-летней Мерил Денли, Педдок вел себя естественно, поэтому она ничего не заподозрила.
– Он никогда не говорил и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что случится нечто ужасное, – сказано в заявлении женщины, зачитанном его адвокатом.
По данным следствия, незадолго до расстрела Педдок перевел своей подруге 100 тысяч долларов. Ее комментария по этому поводу пока нет.
Ранее шериф города Джозеф Ломбардо заявил, что 64-летний Стивен Педдок в течение многих лет собирал огнестрельное оружие. Однако мотивы мужчины до сих пор неясны. Педдок расстрелял 50 человек.