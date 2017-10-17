Подросток и секс: что нужно объяснять ребятам?
2017-10-17 12:58
Подросток и секс: что нужно объяснять ребятам?
Сколько бы родители не оберегали ребенка, рано или поздно она пойдет на первое свидание, попробует алкоголь и первый раз займется сексом.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
Особенно сложными как для родителей, так и для подростков есть разговоры о сексе. Сами родители часто молчат об этом, и ребенок думает, что эта тема – табу. Так быть не должно. Лучше, чтобы ребенок узнавала о половой жизни и всех связанных с ней рисках от родителей, а не от таких же неопытных друзей или из Интернета.
Это поможет уберечь ребенка от насилия, ведь эта проблема в нашем обществе системная. Все родители должны понимать, что все неоднозначно. Девочек нужно обезопасить от насилия, а с мальчиками нужно говорить о том, как не стать насильником.
Давай выясним, о чем необходимо поговорить с мальчиком:
1. Секс должен происходить только по взаимному согласию. Только когда двое людей испытывают симпатию друг к другу и осознанно идут на такой ответственный шаг. Это означает, что половую связь с пьяной девочкой на вечеринке – это насилие.
2. Обязательно нужно поговорить о возрасте. Объяснить, что если ему – 18 или 19, а девочке – 15, то это незаконно и уголовно наказуемо.
3. Если девочка флиртует и заигрывает – это не значит, что она хочет близости. Как бы вызывающе девочка себя не вела, это скорее призыв обратить на нее внимание, но никак не заняться сексом. Такое поведение не дает права что-то требовать от девушки и думать, что она согласится на все.
4. Важно объяснить физиологию процесса, даже если говорить об этом неловко. Расскажи, как это происходит на самом деле, а не во взрослых фильмах. Объясни, что известный ориентир с порнофильмов «она вся намокла» может означать вовсе не готовность к близости, а страх или стресс. Мальчику важно понять, что о желании девушки лучше всего с ней поговорить.
5. Раз уж мы заговорили о порнофильмах, не лишним было бы объяснить мальчику, что они далеки от реальности, не обязательно черпать оттуда знания и уж точно не стоит подражать поведению актеров.
6. Поговорить о безопасности будет очень кстати. И пусть подросткам толкуют об этом везде, ребенок должен получить информацию от отца или матери. Не пугай, но объясни все возможные последствия. Подросток должен понимать, как важно предохраняться, чтобы сохранить здоровье и не стать отцом раньше времени.
7. Секс – это не спортивное достижение, а удовольствие. Подросток должен понимать, что не нужно стремиться заняться сексом только из-за того, что другие ребята уже давно это сделали.
8. Расскажите сыну о простое правило” Нет. Иди. Расскажи “. Сначала нужно сказать четко и ясно “нет” в ответ на домогательства. “Иди” означает, что нужно немедленно отойти от этого человека, не пытаться убеждать или спорить. И “расскажи” заключается в том, что следует сразу же сказать о том, что происходит кому-нибудь, хотя бы вторую, но лучше взрослым – родителям ». Это поможет защитить ребенка от насилия.