Подросток и секс: что нужно объяснять девушкам?
2017-10-18 17:46
Подросток и секс: что нужно объяснять девушкам?
Сколько бы родители не оберегали ребенка, рано или поздно она пойдет на первое свидание, попробует алкоголь и первый раз займется сексом.
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Особенно сложными как для родителей, так и для подростков есть разговоры о сексе. Сами родители часто молчат об этом, и ребенок думает, что эта тема – табу. Так быть не должно. Лучше, чтобы ребенок узнавала о половой жизни и всех связанных с ней рисках от родителей, а не от таких же неопытных друзей или из Интернета.
Это поможет уберечь ребенка от насилия, ведь эта проблема в нашем обществе системная. Все родители должны понимать, что все неоднозначно. Девочек нужно обезопасить от насилия, а с мальчиками нужно говорить о том, как не стать насильником.
Давай выясним, о чем необходимо поговорить с девочкой:
1. Расскажи девочке, что насильники – это не какие-то мифические существа, а вполне реальные люди. Что это не обязательно какой-то подозрительный незнакомец. Насильником может оказаться человек, которому девочка доверяет. Нужно всегда быть осторожной, она должна это понимать. А еще всегда сообщать родителям о том, где она находится.
2. Договорись с дочерью о каком-то певнеу сообщение, которое будет означать, что ей нужна помощь. Это поможет установить доверие между вами и даст возможность быстро броситься ребенку на помощь.
3. Научи дочь твердо и ясно отказывать в ситуациях, когда ее добиваются. Она должна уметь сказать «нет» четко, громко и без улыбки. Вежливость здесь ни к чему.
4. Объясни, как ведут себя некоторые ребята. Нет, не нужно говорить, что все мужчины опасны и ужасны. Ей нужно понимать – некоторые парни считают, что девушку нужно уговаривать и отказ может их только разозлить. В таких случаях должно работать правило «Нет. Иди. Расскажи »: с начала нужно сказать четко и ясно “нет” в ответ на домогательства. “Иди” означает, что нужно немедленно отойти от этого человека, не пытаться убеждать или спорить. И “расскажи” заключается в том, что следует сразу же сказать о том, что происходит кому-нибудь, хотя бы вторую, но лучше взрослым – родителям ». Это поможет защитить ребенка от насилия.
5. Расскажи дочери, что отношения, в которых ее пытаются контролировать или унижают – нездоровые отношения. С таким парнем не стоит продолжать отношения, ведь то, что сначала проявляется как ревность, может перерасти в насилие.
6. Попроси дочь остерегаться пьяных или неадекватных людей, чтобы не подвергаться опасности.
7. Объясни девочке, что она должна прислушиваться к себе и, если ей где-то неуютно, она смело может пойти. Она совсем не должна себя принуждать к чему-то только из солидарности или нежелание быть не такой, как все.
8. Научи дочь защищать себя. Отведи на курсы самообороны. Такой навык будет не лишним.
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