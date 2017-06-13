Подробности жуткой ДТП на Прилуччине
В результате лобового столкновения мотоциклов погибли водители, их пассажиры госпитализированы с тяжелыми травмами. На автодороге Киев – Сумы – Юнакиевка между селами Боршна и Манжосовка Прилуцкого района 17-летний житель Прилуцкого района на мотоцикле «Минск» столкнулся с мотоциклом «Ява» под управлением 26-летнего жителя Прилуцкого района, который двигался во встречном направлении. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. От сильного удара несовершеннолетнего водителя мотоцикла «Минск» выбросило на проезжую часть, прямо под колеса легковушки «ЗАЗ Славута», который в это время проезжал мимо. Водитель авто, 47-летний житель Прилукского района, не смог избежать наезда на юношу – и тот от полученных травм погиб на месте происшествия. 15-летнюю жительницу Прилук, пассажирку мотоцикла «Минск», был доставлен в травматологическое отделение Прилуцкого центральной городской больницы. 26-летний водитель мотоцикла «Ява» также был доставлен в Прилуцкого райбольницы, где, несмотря на все старания врачей, скончался в операционной. 25-летний пассажир «Явы», житель города Прилуки, доставлен в травматологическое отделение центральной городской больницы с черепно-мозговой травмой, рваной раной головы и переломом левого предплечья. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Назначена судебно-медицинская и трасологической экспертизы, а также технического состояния транспорта. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым