Подробности взрыва на базе роты «Чернигов»
26.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
ЧЕline уже сообщал, что в Мариуполе на базе дислоцирования (бывшая база отдыха) роты особого назначения «Чернигов» произошел взрыв. Поговаривают, что взорвалась граната к гранатомету.
Официальных комментариев по этому поводу нам пока получить не удалось.
Есть версия, что по каким-то причинам сдетонировали боеприпасы АГС (станковый автоматический гранатомет).
Пострадали 7 полицейских. Трое из них – в тяжелом состоянии.
Беда случилась 23 июня вечером. По состоянию на сегодня все трое тяжелораненых очнулись и их транспортировали в госпиталь Днепра.
По данному факту происходит проверка.
Обстоятельства взрыва устанавливаются.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым