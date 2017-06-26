Подробности взрыва на базе роты «Чернигов»

magictr | 26.06.2017 | Новости | Комментариев нет

ЧЕline уже сообщал, что в Мариуполе на базе дислоцирования (бывшая база отдыха) роты особого назначения «Чернигов» произошел взрыв. Поговаривают, что взорвалась граната к гранатомету.

Официальных комментариев по этому поводу нам пока получить не удалось.

Есть версия, что по каким-то причинам сдетонировали боеприпасы АГС (станковый автоматический гранатомет).

Пострадали 7 полицейских. Трое из них – в тяжелом состоянии.

Беда случилась 23 июня вечером. По состоянию на сегодня все трое тяжелораненых очнулись и их транспортировали в госпиталь Днепра.

По данному факту происходит проверка.

Обстоятельства взрыва устанавливаются.

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