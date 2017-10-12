Подробности трагической гибели юного бойца АТО, которую скрывали
2017-10-12 09:07
Подробности трагической гибели юного бойца АТО, которую скрывали
Гибель в зоне АТО 18-летнего бойца 28-й бригады оставляет очень много вопросов.
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Гибель в зоне АТО 18-летнего Влада Сивашенко оставляет очень много вопросов, даже после объяснений пресс-службы 28-й бригады, где он служил, передает Rus.Media.
На подозрительные неточности официальной позиции обратила внимание волонтер Татьяна Барвинская.
Также она указала на тот факт, что пресс-служба бригады откликнулась только после того, как о гибели 18-летнего Влада Сивашенко пошел слух в сети.
По словам начальника пресс-службы Олега Сидоренко, Владислав погиб из-за неосторожного обращения с оружием.
«В связи с чем у меня возникает вопрос: за 10 месяцев службы парень не обучен обращаться с оружием? Он впервые держал в руках гранату? Если это правда, то почему и кто в этом виноват? Но гложут меня некоторые сомнения. Если Владислав собирался на боевое дежурство и снаряжал подсумок, разве в данный момент он уже не должен был быть в бронежилете? И учитывая характер ранений, итог должен уже быть на нем, что он собирался надеть броник поверх итоги? И что, в помещении, где хранились боеприпасы больше ничего не сдетонировало от взрыва? Что-то здесь не клеится», — отмечает волонтер.
В то же время она добавляет, что не является военным человеком, поэтому важно услышать мнение специалистов, которые в этом разбираются.