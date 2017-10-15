Подробности резонансного дела с прекращение деятельности конвертационного центра
Подробности резонансного дела с прекращение деятельности конвертационного центра сообщили в Главном управлении ДФС в Черниговской области.
Начальник управления Алексей Барановский отметил, что несмотря на то, что Черниговская область является одной из самых привлекательных для ведения бизнеса, фискальная служба осуществляет жесткие меры к тем плательщикам, которые умышленно уклоняются от уплаты налогов.
П оряд с теми плательщиками Черниговщины которые добросовестно платят налоги (их уже 98 процентов по области), благодаря чему активно развивается наш регион, еще остается категория тех, кто выискивает схемы для обворовывания государства. Итак разоблачение конвертационного центра станет отрицательным примером для тех, кто минимизирует и не платит налоги или планирует это делать», — отметил Алексей Барановский.
Первый заместитель начальника, который осуществляет координацию деятельности налоговой милиции, Вадим Нечай более подробно проинформировал о деталях операции, которая является резонансным не только для Чернигова, но и во всеукраинском масштабе.
Двенадцатого октября было сообщено о первых результатах операции, которая была проведена сотрудниками налоговой милиции Черниговской области под процессуальным руководством прокуратуры области. Уже информировалось, что в преступной схеме было задействовано 29 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Установлено, что в течение 2016-17 годов ими было проконвертировано 200 млн. гривен.
Чтобы определить масштабы криминальной аферы, налоговики вместе с сотрудниками прокуратуры Черниговской области провели более 20 обысков в местах проживания участников, офисах и транспортных средствах.
До тех цифр изъятых ценностей, о которых сообщалось ранее (8,2 млн. грн., 0,8 кг золота в слитках, печати фиктивных предприятий, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи), уже добавилось 1 миллион 678 тысяч 600 долларов США, 117 тысяч евро и 2 килограмма 650 грамм золота. Это было изъято во время обысков у 3-х банковских учреждениях Киева и Чернигова, которыми пользовались участники конвертационного центра.
Также в Главном управлении сообщили, что во исполнение постановлений следственного судьи наложены аресты на 1,7 млн. грн., находившиеся на банковских счетах предприятий с признаками фиктивности и приостановлены расходные операции.
Следственные действия продолжаются. О ходе расследования будет сообщено дополнительно.
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