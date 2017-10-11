Подразделение «Тойоты» покажет в Токио резиновый концепт-кар
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2017-10-11 19:43
Подразделение «Тойоты» покажет в Токио резиновый концепт-кар
Компания Toyoda Gosei представит сити-кар будущего.
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Японская компания Toyoda Gosei, подразделение Toyota, которое специализируется на производстве пластиковых и резиновых компонентов для автоиндустрии, на автосалоне в Токио представит новый концепт-кар, передает Rus.Media. Он называется Flesby II, а его кузов сделан из резины для защиты пешеходов.
Концепт-кар призван продемонстрировать, как, по мнению Toyoda Gosei, будут выглядеть компактные городские автомобили в 2030 году. Flesby II способен изменять свою форму, так как кузов прототипа сделан из e-rubber — материала, который может видоизменяться под действием электрического тока.
Зеленые элементы кузова концепт-кара выполнены из полупрозрачной резины, под которой находятся светодиодные элементы. При необходимости они могут выводить информацию для других водителей и пешеходов. Аналогичные материалы используются в интерьере прототипа.