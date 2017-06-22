Подозреваемый в убийстве в пгт Олишевка осужден на три года

despravda | 22.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Прокурором в суде доказана вина жителя Черниговского района, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию одного из домохозяйств и, зайдя в помещение сарая, незаконно завладел мотоциклом. Об этом сообщили в прокуратуре города Чернигова. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 162 и ч. 1 ст. 289 УК Украины (незаконное проникновение в иное владение лица и незаконное завладение транспортным средством). Приговором Черниговского районного суда обвиняемого приговорили к 3 годам лишения свободы. Кроме того, злоумышленник подозревается в совершении умышленного убийства в пгт Олишевка.

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