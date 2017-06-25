Подозреваемому в убийстве супруги киевлян избрали меру пресечения, его сообщница – в больнице
В Чернигове избрали меру пресечения экстрасенсу, которого подозревают в жестоком убийстве молодого киевского супругов Ольги и Виталия Зубенко. Его сообщницу в суд так и не доставили из-за ее жалобы на здоровье.
До суда подозреваемого привезли в автозаке из Черкасской области, где мужчина скрывался от следствия.
«Подозреваемый скрылся с места убийства, после чего со своим пособием также осуществили тяжкое преступление — кражу с проникновением в квартиру, а потом также исчез в направлении Черкасской области, где был задержан сотрудниками полиции», — рассказал следователь областной полиции Василий Кобзарь.
Задержан 42-летний экстрасенс признался, что совершил убийство с целью ограбления, а на суде каялся, обещал не повторять преступления и просил отпустить его под домашний арест. Во время рассмотрения дела маг складывал руки словно в молитве и шептал какие-то заклинания. Однако они не помогли – суд постановил держать подозреваемого в СИЗО.
Гадалка, которая проходит по делу как сообщница, попала в больницу с подозрением на инсульт. Однако МРТ диагноз не подтвердила, но женщина требует к себе новых и новых специалистов — психиатров, невропатологов, так что до суда так и не доехала. Правоохранители говорят, что если истечет время для вынесения судебного решения, а женщина и дальше будет прятаться от него в больнице – ее будут задерживать повторно.
Источник: ТСН
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