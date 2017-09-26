Подчиненные принесли Атрошенко на подпись более 400 идентичных писем

magictr | 26.09.2017 | Новости | Комментариев нет

На одной из утренних совещаний в Черниговском городском совете были открыты некоторые тайны документооборота в муниципалитете.

Мэру Владиславу Атрошенко, который дал поручение написать письма всем народным депутатам Украины, на утверждение принесли четыреста с лишним экземпляров писем, идентичных по своему содержанию, но для разных депутатов.

Городской голова посоветовал в следующий раз не приносить ему папку, в которой будут четыре сотни одинаковых писем, а ограничиться одним экземпляром.

Олег Дешура

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