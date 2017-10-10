Подборка работ, которые нужно выполнить осенью!
2017-10-09 21:18
Подборка работ, которые нужно выполнить осенью!
Готовим сад к зиме.
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Осенью, когда весь урожай уже собран, работы в плодовом саду не заканчиваются. Пока участок не покроется снегом, нужно много чего успеть сделать. Как подготовить сад к зиме?
Осенью деревья и кустарники требуют к себе особого внимания. В октябре снимите оставшиеся плоды, падалицу закопайте глубоко в землю, внимательно осмотрите растения и оцените их состояние. Не исключено, что их придется подлечить, поскольку деревья и кустарники должны зимовать здоровыми.
Уборка листьев
Аккуратно с помощью грабель соберите листья. Если ваши деревья и кустарники не были поражены болезнями и вредителями, отправьте листья в компостную кучу или теплые грядки, используйте в качестве мульчи для зимующих цветов. Но учтите: заражены паршой, мучнистой росой и др. болезнями листья для этого не годятся. Вывезите их за пределы участка и сожгите.
Не забудьте убрать листья с крыш зданий
Подробнее о том, как еще можно использовать этот материал, читайте в статье 10 идей, что делать с опавшей листвой осенью.
Уход за плодовыми деревьями осенью
От мероприятий, проведенных осенью, во многом зависит урожай следующего года. Поэтому не отправляйте дерева на зимовку в запущенном виде.
Удалите старую отмершую кору, мох и лишайники. Под ними любят зимовать личинки вредителей, поэтому весной важно не оставить насекомым ни единого шанса. Кроме того, снимите все ловчие пояса. Одноразовые (бумажные) – сожгите, а тканевые – постирайте, просушите и уберите до весны.
Обрезка деревьев
До наступления морозов в сухую погоду проведите обрезку плодовых деревьев. С помощью острого секатора или садовой пилы полностью удалить сухие, поврежденные, больные и растущие внутрь кроны ветви. После чего обработайте срезы раствором медного купороса (1 ч. л. вещества растворите в 1 л воды) и замажьте садовым варом или масляной краской.
Обработка против болезней и вредителей
После листопада приступайте к осенней обработке сада. Если вы заметили на деревьях признаки плесени, опрыскать растения 3%-ным раствором бордоской жидкости. Чтобы избавиться от возбудителей коккомикоза, парши, мучнистой росы и других распространенных болезней, обработайте кроны мочевиной (0,5 кг мочевины на 10 л воды). Также опрыскать и почву вокруг деревьев, только более концентрированным раствором (1 кг мочевины на 10 л воды).
Обработка мочевиной помогает уничтожить вредителей, зимующих в верхнем слое почвы и на ветвях деревьев
В борьбе с вредителями помогает рыхление почвы вилами в приствольных кругах на глубину 20 см После этой процедуры личинки насекомых оказываются на поверхности земли и гибнут во время сильных морозов.
Осенние подкормки деревьев
В качестве органических удобрений в это время года используют навозную жижу, разбавленную 1:10, компост (для деревьев от 1 до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв. м приствольного круга, для деревьев старше 7 лет – 2-3 кг), золу (100 г на 10 л воды), перегной (1/2 ведра на 1 кв. м приствольного круга).
Осенью плодовые деревья нуждаются и в минеральных удобрениях, за исключением азота, который активизирует нежелательны в это время процессы роста и снижает зимостойкость растений. В приствольный круг каждого дерева внесите фосфорно-калийное удобрение.
Для деревьев в возрасте до 10 лет на 1 кв. м приствольного круга тратьте по 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. хлористого калия. Деревья старше 10 лет подкормите из расчета 4 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. хлористого калия. Вишни и сливы подкормите 3 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия, разведенными в 10 л воды. На каждое взрослое дерево используйте 4 ведра такого удобрения.
Обильный полив
Важно, чтобы плодовые деревья ушли на зимовку не высохшими. Если осень выдалась недостаточно дождливой, хорошо полейте почву в приствольных кругах. Во время осеннего влагозарядного полива тратьте на взрослое растение около 50 л воды. Поливайте деревья поэтапно: примерно по 12-15 л на час. Почва должна быть влажной на глубину около 1 м. При этом учтите, что температура воды должна быть на 5°С выше, чем температура воздуха на улице.
После полива замульчируйте приствольные круги торфом, еловым лапником, перегноем или компостом. Это поможет сохранить влагу в почве.
Осенняя побелка деревьев
Чтобы защитить деревья от вредителей и весенних солнечных ожогов, побелите стволы до основания нижних скелетных ветвей. Используйте готовую побелку (продается в садовых магазинах) или приготовьте ее самостоятельно: 3 кг извести и 500 г медного купороса разведите в 10 л воды.
Осенью проводят побелку сада в октябре-ноябре
Защита деревьев от грызунов
Зайцы и мыши зимой любят полакомиться корой плодовых деревьев. Грызуны могут нанести серьезный вред растениям, особенно молодым саженцам. Чтобы этого не произошло, оберните стволы на высоту 50-100 см капроновыми колготками, рубероидом или разрезанными пластиковыми бутылками.
Укрытие винограда на зиму
Виноград – довольно привередливая культура, поэтому осенью требует особого ухода. После опадения листьев обрежьте лозу, обработайте куст 3%-ным раствором железного купороса, после чего укройте виноград лапником, матами из камыша, соломой или другими материалами для зимнего укрытия растений.
Подготовка к зиме кустарников
Осенью в ягодных кустарников удалить ненужную поросль, больные, засохшие и старые ветви.
Срезы делайте над почкой, которая направлена наружу куста
Кроме того, у черной смородины обрежьте под корень все ветки старше 5 лет, у красной и белой смородины вырежьте ветви старше 8 лет. Это позволит молодым побегам весной быстрее тронуться в рост. Чтобы кусты лучше перезимовали, после обрезки подкормите их калийно-фосфорным удобрением (например, используйте по 1 ст. л. суперфосфата и сернокислого калия на каждое растение).
Кусты крыжовника, удобряют осенью 30-50 г двойного суперфосфата (вносят в землю на глубину 7 см) и 20-25 г сульфата калия под каждый куст. Под перекопку можно вносить 2-3 ст. золы на куст. Обрезают кусты осенью ежегодно, после достижения ими 6-летнего возраста. Удалению подлежат все сухие, больные и непродуктивные ветви. Корневую поросль обрезают по мере отрастания.
На кустах летней малины вырежьте все побеги, больные и загущающие куст ветви. Оставьте только здоровые однолетние побеги. При необходимости пригните их к земле, чтобы растения лучше перезимовали. Ветки ремонтантной малины вырежьте у самой земли (но можно сделать это и ранней весной).
Малину эффективно подкормить перепревшим навозом (6 кг на 1кв.г почвы), разведенным куриным пометом (1:12), как альтернативу можно использовать двойной суперфосфат в количестве 20 г на 1 м ряда малинника.
Теперь вы знаете, как подготовить сад к зиме и грамотно позаботиться о плодовых деревьях и ягодных кустах. Надеемся, ваши зеленые питомцы благополучно перезимуют и в следующем сезоне одарят хорошим урожаем вкусных плодов.