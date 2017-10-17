Под Радой в Киеве первые пострадавшие. Некоторых забрали кареты скорой помощи
2017-10-17 18:31
Под Радой в Киеве первые пострадавшие. Некоторых забрали кареты скорой помощи
Как минимум одного митингующего и милиционера забрали медики.
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В результате столкновений правоохранителей и митингующих в правительственном квартале в Киеве, некоторых из них забрали кареты скорой помощи, передает Rus.Media.
Как минимум одного митингующего и милиционера забрали медики. У милиционера на лице была кровь.
По данным “Общественного”, во время столкновений был распылен слезоточивый газ, а количество пострадавших – по меньшей мере трое человек.
Сама стычка произошла в правительственном квартале вблизи здания Кабмина. По разным данным, участников акции – от двух до четырех тысяч.
Столкновения начались, когда активисты прорвали металлическое заграждение на пересечении улиц Грушевского и Садовой. Именно там стояли бойцы Нацгвардии и полиции особого назначения. И именно там правоохранители применили слезоточивый газ.
В ответ митингующие на улице Грушевского начали раскачивать автобусы.