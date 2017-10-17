Под посольством США начали голодовку переселенцы (ФОТО)
2017-10-16 18:59
Под посольством США начали голодовку переселенцы (ФОТО)
Они хотят привлечь внимание к нарушению законодательства, обеспечивающего права ВПЧ, и просят проверить, куда были направлены средства международных партнеров, предназначенные пострадавшим от конфликта на Востоке.
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Возле посольства США в Киеве переселенцы объявили акцию протеста. Они требуют, чтобы посольство проверило, куда потрачены средства, поступившие из США в Украину для помощи переселенцам и пострадавшим в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины.
Место для акции, говорят протестующие, они выбрали символическое. Речь идет не только о деньгах предоставлены Госдепартаментом, но и вообще про деньги, предоставленные в рамках международной поддержки (ЕС, Япония).
Также участники протеста хотят привлечь внимание к нарушению законодательства, обеспечивающего права переселенцев. В частности, среди присутствующих были жители общежития на улице Кустанайській в Киеве.
«Есть закон о защите прав переселенцев, в который внесли пункт 9.1. В этом пункте написано, что администрация общежития (любого- в Киеве, в Луцке) должен установить счетчики на свет, на воду, на газ — на все коммунальные услуги, которые они поставляют, и согласно показателям счетчиков мы должны платить не как предприятия, а как жители города», — пояснил представитель Луганской правозащитной группы Сергей Стулов.
Он отметил, что сейчас жители общежития на Кустанайській, платят за коммунальные услуги по тарифу для предприятий. Кроме того, они уплачивают туристический сбор.
«Я плачу туристический сбор. Который я турист? Я три года живу в этом общежитии и с меня буреть туристический сбор», — рассказал Сергей Стулов.