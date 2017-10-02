Под Одессой произошел грандиозный морской отлив (ФОТО)
2015-11-13 10:36
Под Одессой произошел грандиозный морской отлив (ФОТО)
Вдоль всего побережья Одесской области был зафиксирован аномальный отлив: море отступило от своего обычного положения на весьма существенное расстояние, чего обычно не наблюдалось.
Как пишет «Таймер», особенно хорошо заметен отлив в Ильичевске, где отступивше море обнажило целые острова морских водорослей.
Наблюдался отток и в Одессе, хотя здесь его «смягчила» система волнорезов: собственно, сами волнорезы, которые обычно находятся под водой на глубине примерно 30 – 50 сантиметров, в результате отлива обнажились и выступили над поверхностью воды.
Несмотря на то, что обычно настолько сильные отливы в Черном море не наблюдаются, необычное природное явление вызвало робкий интерес среди одесситов и жителей области. Однако ученые уверяют: бояться нечего: явление аномальное и, тем более, не угрожающее.
По словам директора Украинского научного центра экологии моря Минприроды Украины (Укрнцэм) Виктора Коморина, подобного рода феномены представляют собой так называемые сгонно-нагонные явления, вызванные сильным ветром, в течение достаточно долгого времени дуют в одном и том же направлении, и, таким образом, оказывают существенное влияние на прибрежные течения. Как подчеркнул Виктор Коморин, такие отливы – достаточно обычное для Черного моря явление, и ничего аномального в них нет.
«Вредного воздействия на окружающую среду отлив не дает, морской живности не вредит, а водоросли, оставшиеся на берегу после отступления воды, все равно рано или поздно было бы выброшено на берег штормом», – рассказал эколог.