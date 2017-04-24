Под Нежином завершили сев в лесных питомниках
Государственное предприятие «Нежинское лесное хозяйство» завершило занял в лесных питомниках. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «Нежинское лесное хозяйство». Воспроизводство лесных насаждений – дело кропотливое. Все начинается с семян, их же отбирают только с плюсовых и элитных деревьев. По словам инженера лесных культур ГП «Нежинское лесное хозяйство» Натальи Дёмочка, качество семян проверяет лесосеменная инспекция: если выводы удовлетворительные – семена высевают в постоянные или временные питомники. «Этой весной мы посеяли 1,1 гектара питомников, – говорит инженер. – 50 соток дуба и 60 соток сосны, – уточняет Наталья Васильевна. – Именно в питомниках заботливые руки специалистов ухаживать за восходом семян, с нетерпением ждать первые ростки ». Через год или два сеянцы выкопают и посадят на постоянное место туда, где из года зеленеть густой молодняк. Этой весной работники лесхоза засадили собственными саженцами 113,4 гектара леса. Это новые лесные культуры, надо еще уберечь. Нежинское предприятие уникально тем, что здесь функционирует крупнейшая на Черниговщине лесосеменная база. Она представлена постоянными лесосеменных участками на площади 284,1 гектара и генетическими резерватами, площадью 56,5 гектара. Нежинские леса известны еще и своими 66-ю заповедниками, которые, как утверждают ученые, переживают настоящую вторую молодость. Саженцами же лесоводы засаживают не только собственные площади, но и наполняют бюджет учреждения. В этом году в лесхозе продали 540 000 саженцев сосны. Главными покупателями выступили райагролесхозе.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым