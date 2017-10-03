Под Киевом мужчина упал в колодец и пролетел 15 метров
2017-10-03 19:02
Под Киевом мужчина упал в колодец и пролетел 15 метров
Пострадавшего доставали из “ловушки” спасатели.
Сегодня днем в Киевской области произошло серьезное событие, передает Rus.Media. В полдень в селе Малая Супоевка в Згуровском районе в глубокий колодец, где местные жители берут воду, упал 57-летний мужчина.
“Сообщение о происшествии поступило в оперативно-диспетчерскую службу в 12:55 и уже в 13:20 спасатели были на месте. Мужчина находился на дне колодца на глубине 15 метров”, – рассказали в ГСЧС Киевской области.
Местные жители помогли пожарным восстановить ход событий. Оказывается, мужчины чистили дно колодца от ила. После обеденного перерыва во время спуска у одного из них оборвалась веревка, и он упал вниз. Мужчину подняли на поверхность и передали в руки сотрудников экстренной медицинской помощи.
После прибытия выяснилось, что местные жители самостоятельно вытащили женщину и направили на освидетельствование в центральную районную больницу города Мироновка.
Однако в 18:59 снова поступило сообщение о падении человека в колодец, уже в городе Мироновка. Когда спасатели спустились в колодец, оказалось, что там находится та же женщина, которую спасали утром. Каким образом она исчезла из больницы, напилась и оказалась в глубоком колодце по ул. Галицкого – никто объяснить не мог.
С помощью спасательной веревки женщину достали спасатели и снова передали медицинским работникам.