Под Киевом из-за халатности загорелся грузовик: водитель в реанимации
07.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-06 18:11
Под Киевом из-за халатности загорелся грузовик: водитель в реанимации
Грузовик ударило током.
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В результате мощного удара током в кабине грузовика серьезные травмы и ожоги получил водитель на строительной площадке в Буче, передает Rus.Media .
Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.
Отмечается, что строительство дороги происходит под высоковольтными проводами. Водитель получил удар током, когда поднял кузов для сброса груза.
“Автомобиль загорелся. Рискуя жизнью, рабочие извлекли пострадавшего из кабины. Мужчина в критическом состоянии с ожогами и електротравмою госпитализирован”, – говорится в сообщении.