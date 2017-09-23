Под Харьковом ученые обнаружили сенсационную находку
2017-09-22 07:11
Под Харьковом ученые обнаружили сенсационную находку
Под Харьковом нашли культовый храм.
Археологи нашли в Люботине Харьковской области курган, который является одним из старейших в бассейне реки Северский Донец, передает Rus.Media.
“В Люботине удалось изучить лишь четыре курганы. Самый большой – Дуншовский, где похоронена свита монарха. Его высота 7,5 м. Еще есть два курганы по 5 метров. На днях мы закончили раскопки на четвертом кургане. Он располагается в огородах. Курган гораздо скромнее по масштабам – в диаметре 30 м и высотой 1,5 метра. Изначально его высота была в два раза больше”, – рассказал директор Слобожанской археологической службы Окатенко.
По его словам, курган был культовым храмом.
“В нем мы не нашли ничего, что бы свидетельствовало о захоронении. В частности, мы не нашли останков тел, заупокойной пищи. Кроме того, строение кургана не напоминает могилу – это скорее жертвенный памятник. На входе в храм стояли три колонны. Также был обнаружен столбовой склеп, древний грабход, керамическая посуда – остатки греческой амфоры, венчик амфоры Милет конца 7 – начала 6 века до нашей эры, горшок, черпак”, – подчеркнул эксперт.