Под Харьковом горело предприятие по переработке нефтепродуктов
2017-10-04 13:50
Под Харьковом горело предприятие по переработке нефтепродуктов
Причиной возгорания стало нарушение технологического процесса.
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В Золочеве на ООО “Екосинтез” произошел крупный пожар, передает Rus.Media. Об этом сообщается в отчете об оперативной информации в Харьковской области.
Спасатели установили, что на предприятии горели мазут и отработанные материалы в емкостях разного объема. Площадь пожара составила 110 квадратных метров. Кроме этого, мазут разлился и горел еще на 150 квадратных метрах.
“С огнем боролись шесть отделений ГСЧС на автоцистернах в составе 23 человек”, – рассказывают спасатели.
Пожар удалось ликвидировать в течение пяти часов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса на предприятии. Убытки от пожара устанавливаются.