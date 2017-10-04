Под Харьковом горело предприятие по переработке нефтепродуктов

despravda | 04.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-04 13:50

Под Харьковом горело предприятие по переработке нефтепродуктов
Причиной возгорания стало нарушение технологического процесса.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

В Золочеве на ООО “Екосинтез” произошел крупный пожар, передает Rus.Media. Об этом сообщается в отчете об оперативной информации в Харьковской области.

Спасатели установили, что на предприятии горели мазут и отработанные материалы в емкостях разного объема. Площадь пожара составила 110 квадратных метров. Кроме этого, мазут разлился и горел еще на 150 квадратных метрах.

“С огнем боролись шесть отделений ГСЧС на автоцистернах в составе 23 человек”, – рассказывают спасатели.

Пожар удалось ликвидировать в течение пяти часов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса на предприятии. Убытки от пожара устанавливаются.

Похожие записи

Об авторе

despravda