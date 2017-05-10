Почтить память жертв нацизма в Чернигов приехали активисты Корпуса мира

despravda | 10.05.2017 | Новости | Комментариев нет

В эти скорбные дни, когда весь мир чтит память жертв нацизма во Второй мировой войне, в Чернигов приехали активисты Корпуса мира. Вместе с общественностью они приняли участие в траурном митинге на территории бывшего урочища Подусовка. Общественная организация «Апельсин», Черниговский городской совет и Украинский институт национальной памяти ознакомили и показали места массовых расстрелов и захоронений на территории Чернигова: Березовый ров, Кривуливщину, немецкое кладбище. Представители Корпуса мира узнали о тех злодеяниях, которые творили фашисты и почтили погибших минутой молчания.

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