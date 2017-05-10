Почтить память жертв нацизма в Чернигов приехали активисты Корпуса мира
10.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В эти скорбные дни, когда весь мир чтит память жертв нацизма во Второй мировой войне, в Чернигов приехали активисты Корпуса мира. Вместе с общественностью они приняли участие в траурном митинге на территории бывшего урочища Подусовка. Общественная организация «Апельсин», Черниговский городской совет и Украинский институт национальной памяти ознакомили и показали места массовых расстрелов и захоронений на территории Чернигова: Березовый ров, Кривуливщину, немецкое кладбище. Представители Корпуса мира узнали о тех злодеяниях, которые творили фашисты и почтили погибших минутой молчания.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым