Почти 70% украинцев занимаются самолечением из-за нехватки средств – Супрун
2017-10-11 09:14
Почти 70% украинцев занимаются самолечением из-за нехватки средств – Супрун
Предполагается оплата государством медицинских услуг, оказанных каждому конкретному пациенту.
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Об этом в,а. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook передает Rus.Media.
“Бесплатная медицина в Украине – это многолетняя ложь, ведь в больницах платят все. И дорого. Каждому второму украинцу не под силу оплатить стоимость “бесплатного” лечения, поэтому он отказывается от него или откладывает на потом. Как результат – 69% украинцев занимаются самолечением из-за нехватки средств”, – написала Супрун.
Она напомнила, что сейчас на рассмотрении Верховной Рады находятся законопроекты №6327 и №6604, которые предусматривают изменение финансирования системы здравоохранения и создание гарантий медицинского обслуживания населения.
В частности, предусматривается оплата государством медицинских услуг, оказанных каждому конкретному пациенту. На 100% будут оплачиваться из бюджета оказания первичной, экстренной, паллиативной помощи. Специализированная и высокоспециализированная помощь будут покрываться в рамках программы медицинских гарантий.