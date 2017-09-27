Почти 600 тысяч украинцев, которые проживают в зоне конфликта не получают пенсий
2017-08-12 10:26
Почти 600 тысяч украинцев, которые проживают в зоне конфликта не получают пенсий
Около 586 тыс. граждан Украины, которые проживают в зоне конфликта, с начала прошлого года не получают пенсий и социальных выплат, поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством страны.
В ООН отмечают, что уже более полутора миллионов внутренних переселенцев в Украине, как и раньше, терпят лишения, передает Rus.Media.
Около 586 тыс. граждан Украины, которые проживают в зоне конфликта, с начала прошлого года не получают пенсий и социальных выплат, поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством страны.
Об этом сообщает Управление ООН по делам беженцев (УВКБ). При этом 50 тыс. людей с инвалидностью из числа внутренних переселенцев особенно уязвимы. В то же время, им приходится сталкиваться с дополнительными трудностями и часто с дискриминацией, отмечают в УВКБ.
“На востоке страны, в зоне конфликта, часто нарушают режим прекращения огня. 800 тыс. человек, проживающих в районе линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях, опасаются за свою жизнь”, – говорится в сообщении.
В ООН отмечают, что все больше полутора миллионов внутренних переселенцев в Украине, как и раньше, терпят лишения. Многие из переселенцев не могут найти работу и нормальное жилье, а конфликт на востоке страны продолжается уже четвертый год, отмечают авторы сообщения.
При этом ООН также отмечает ограничение на передвижение мирных жителей, особенно тех, которые пересекают линию соприкосновения. Только за июнь месяц через блокпосты, установленные вдоль линии, прошло более миллиона человек. “Людям приходится выстаивать длинные очереди на блокпостах при полном отсутствии каких-либо услуг. Им негде взять питьевую воду, ни крыши над головой на случай плохой погоды и нет доступа к медицинской помощи”, – говорит представитель Управления Андрей Махесич.
Кроме того, около 700 школ в зоне конфликта повреждены. В этом году 89 школ возобновили при поддержке УВКБ.Разрушения коснулись и жилого фонда. Около 10 тысяч домов срочно требуют ремонта. Более того, от 40 до 60 зданий вблизи линии соприкосновения получают повреждения еженедельно.
Как сообщалось, в Одесской области построят социальный городок для переселенцев из зоны АТО. Каждой семье будут предоставлены во временное пользование отдельная квартира и земельный участок.