Почки можно вылечить без химии — пшеном!
2017-10-13 20:19
Почки можно вылечить без химии — пшеном!
Не спеши покупать дорогие лекарства…
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Почти у каждой хозяйки на кухне есть пшено, передает Rus.Media. Пшено — это вкусная и полезная крупа, получаемая из проса. Оно является источником витаминов, микроэлементов, большого количества аминокислот. Пшено также является источником медленных углеводов, которые надолго обеспечивают ощущение сытости, что важно при диетическом меню.
В состав пшена входят следующие важные составляющие:
Лейцин и гистидин — улучшают состояние соединительных тканей.
Фосфор регулирует обменные процессы в костях.
Калий — улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
Железо — обуславливает содержание гемоглобина и насыщения тканей кислородом.
Марганец — участвует во всех обменных процессах, улучшает обмен веществ.
Витамин B отвечает за состояние волос и кожи, а также нервной системы.
Фолиевая кислота — это важный компонент для нормального функционирования нервной системы.
Не зря бабушка, спасибо ей большое, заставляла меня кушать пшенную кашу! С пользой пшенной каши для здоровья понятно. Попробуем разобраться, какие есть рецепты лечения почек пшеном.
Лечение почек народными средствами
Способы применения пшена для лечения почек
Стакан пшена промыть теплой водой, сыпь в трехлитровую банку и залить все горячей водой. После этого настаивать при комнатной температуре, укрыв чем-то теплым. На следующий день ты увидишь белую взвесь в воде. Вот она-то и есть наше лекарство.
Пей эту жидкость в любых количествах и когда хочешь. Когда жидкость закончится, снова заливай пшено кипятком и снова настаивай. Пить можно до тех пор, пока вкус не изменится. Тогда возьми новый стакан пшена.
Такой напиток отлично помогает почкам и всей мочевыделительной системе: чистит почки, выводит песок, камни, помогает при женских болезнях и цистите.
Этот рецепт хорошо помогает при пиелонефрите и воспалительных процессах в почках. Наполни пшеном половину трехлитровой банки, полностью залей кипятком, тщательно перемешай, укрой и оставь на сутки. Слей всю жидкость в отдельную посуду.
Отвар, который получился, принимай по такой схеме: в первые сутки по одной столовой ложке каждый час, во вторые сутки по три ложки в час, а в другие дни – по полстакана перед едой. Очень хорошо комбинировать такой метод с приемом мочегонных сборов.
Этот способ не только очищает почки, но и уменьшает высокое давление, укрепляет костные ткани. Прорасти пшено, для чего слегка покрой зернышки водой и жди, пока ростки не проклюнутся. На это уходит несколько дней. После этого промой проросшие зерна и высуши.
Вары без всяких особенностей как обычную кашу на воде. Ешь без масла, соли и сахара вместе с клюквой. Такая пища станет настоящим курортом для ваших почек. Результат — чистка почек и снятия воспалений, общее очищение организма.
Положительные отзывы о применении пшена в основном относятся к совместного его применения с антибактериальной терапией в качестве вспомогательного средства. Лучше всего пшено себя показало в лечении пиелонефрита и воспаления мочевого пузыря.
Лечение пшеном рекомендуется проводить под наблюдением врача. Ведь самолечение часто приводит к усугублению проблемы. В случае мочекаменной болезни применение пшена допустимо лишь при малых размерах камней.
Противопоказания
Нарушения в работе кишечника, а именно запоры.
Наличие язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Заболевания щитовидной железы, так как существует мнение, что пшено препятствует усвоению йода.
Камни в почках, образованных из фосфатов и оксалатов.
Камни больших размеров.
Посмотри, как напиток из измельченных в блендере пшена исцеляет почки.