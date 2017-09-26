Почему у листьев разные размеры и формы?
2017-09-26 19:55
Почему у листьев разные размеры и формы?
Размер листьев деревьев зависит от простой формулы: они вырастают настолько большими, насколько позволяет доступная вода, но не такими большими, чтобы целое растение перегрелась.
Итак, вода нужна для роста. А солнце? Листья собирают его лучи и путем фотосинтеза превращают их в пищу. Но если прямого солнечного света очень много, фотосинтетический двигатель начинает вращаться слишком быстро и рискует перегореть, передает Rus.Media.
Итак, когда речь заходит о размер листьев, растения идут простым алгоритмом: вода для рост, солнечный свет для еды. Где-то посередине — удачный баланс, при котором лист вырастает нужного размера при его уникальном наборе условий окружающей среды.
Изучив 7 тысяч растений по всему миру, австралийские ученые нашли новую переменную в математике природы. Не только риск перегрева контролирует рост листьев, но также и ночной холод. «Вы составляете два этих ингредиента вместе — риск замерзания и риск перегрева, — и это помогает получить модель размеров листьев по всему миру», — говорит Ян Райт из Университета Маккуори в Сиднее (Австралия).
На самом деле растения гораздо больше боятся простудиться, чем получить слишком много солнечных лучей. А так как условия сильно различаются, также различается и размер листьев.
А вот в ответе на другой вопрос ученые уверены гораздо меньше — почему листья выглядят так, как они выглядят, а не иначе? Почему листья сосны отличается, скажем, от папоротника? Конечно, природа придумала весь этот калейдоскоп цветов и узоров не просто для того, чтобы приводить людей в восторг. Выяснилось, что ни солнце, ни холодный ночной воздух не указывают растениям, как «одеваться». Это, скорее, «семейное дело», прекрасно налажено и передается генетически. Форма листьев дерева — реакция на его долговременную экологическую и эволюционную историю.
Исследование 2003 года ученых Университета Маккуори предусматривает, что форма листа также имеет функциональное значение. Правильный лист должен идеально подходить для среды, окружающей растение. А для растения это — дело жизни и смерти.
Углы листьев, например, играют роль в том, как улавливается солнечный свет. Острые углы снижают объем света, который может удержать лист. Остроугольные листья могут отбрасывать тени сами на себя. Круглые листья, наоборот, имеют более высокую способность к захвату света и углерода». Есть несколько базовых правил по «дизайну» листья. Письмо должно быть достаточно открытым, чтобы уловить солнечный свет для процесса фотосинтеза. Также письмо должно иметь такую форму, чтобы устьица — поры — могли впитывать достаточно углекислого газа, который будет питать процесс. И здесь размер играет ключевую роль. Подобно солнечным панелям, большие листья вырабатывают столько солнечного света, сколько могут. Маленькие листья опасаются слишком большого объема солнечного света и стараются держаться как можно ближе друг к другу в холод.
Каждый вид пытается сделать письмо таким, чтобы он идеально подходил к окружающей его среде. Иначе растение ждет конец.
Исследования Департамента агрономии штата Айова использует фикус Бенджамина как пример. Садоводы, которые продают декоративные растения часто получауют жалобы: «Я купил фикус Бенджамина, принес домой, и все его листья опали, до единого!» Их ответ прост: «Просто заботьтесь о нем. Листья вырастут снова». И листья действительно возвращались — только были другого размера, формы и плотности, чем раньше. Дело в том, что эти растения выращивают листья, которые идеально подходят к определенной ситуации, даже если эта ситуация — переезд из гостиной в спальню.
Для выживания растение не может позволить себе быть идеальной. Красота — лишь побочный продукт функционального совершенства.