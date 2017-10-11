Почему у женщин растут борода и усы, и как избавиться от этого недуга
2017-10-11 14:54
Почему у женщин растут борода и усы, и как избавиться от этого недуга
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Приходилось ли вам встречать в своей жизни девушек, у которых на лице растут волосы точно с такой же силой, как и мужчин? Увы, но такое явление бывает, и оно очень опасно для женского здоровья. В этой статье мы расскажем о заболевании, которое называется гирсутизм. Вы узнаете, почему у женщин может расти борода и усы, как избавиться от этого недуга.
Гирсутизм: что это за заболевание?
Если у женщины обнаруживаются сбои в работе эндокринной системы, то у нее начинают усиленно расти волосы на теле – больше всего страдают живот, грудь, спина, ушные раковины, ареолы сосков, лицо. Это происходит потому что в организме женщины начинает вырабатываться больше гормонов, которые должны преобладать у мужской половины человечества, а вот женских гормонов становится мало, а в таком случае волосяные фолликулы начинают функционировать очень активно.
Гирсутизм у представительниц прекрасного пола не частое явление. Как свидетельствует медицинская статистика, заболевание встречается примерно у 5% женского населения планеты. Дамам приходится всю жизнь бороться с неприятными проявлениями, принимая медикаментозные препараты, применяя всевозможные дорогие косметологические средства и даже обращаясь к хирургам.
У мужчин такого заболевания быть не может. По отношению к представителям сильной половины человечества уместно употреблять слово гипертрихоз, а не гирсутизм. Гипертрихоз – это заболевание, при котором у женщины наблюдается чрезмерное оволосение в разных частях тела, включая и те, где рост волос не зависит от количества выделяемого организмом андрогена. Такое заболевание может развиться и у представителей сильной половины человечества, и у женщин, а гирсутизм – это исключительно женская патология.
Если гирсутизм развился в очень тяжелой стадии, то в дамы, кроме волосяного покрова на коже, появляются и другие внешние признаки мужского тела:
грубеет голос;
выпадают волосы на голове;
грудь начинает уменьшаться;
а клитор, наоборот, увеличиваться;
появляется сыпь на лице.
Далее мы более подробно опишем, почему у женщины может развиться гирсутизм, как он будет себя проявлять и чем его лечить.
Гирсутизм: причины
Гирсутизм у женщин может возникать вследствие множества причин:
Девушке диагностирован поликистоз яичников, из-за которого не только увеличивается количество волос на теле, но также развивается бесплодие, ожирение, нарушается менструальный цикл.
У дамы имеет место синдром Кушинга – заболевание, при котором в избыточном количестве вырабатываются глюкокортикоиды. Чаще всего это происходит из-за стресса, который вынужден длительное время переживать женщина. При этом заболевании женщина сталкивается с ожирением в области щек, под лопатками, у нее круглое лицо, появляются угри и стрии на животе, развивается гипертония и сахарный диабет, она становится психически неуравновешенным человеком, у нее нарушается менструальный цикл, и как следствие — она не может забеременеть.
Если женщина страдает от врожденной гиперплазии коры надпочечников, это означает, что у нее есть склонность к гирсутизму. При этом уменьшается количество кортизола в крови, концентрация АКТГ, наоборот, увеличивается, что провоцирует увеличение в размере коры надпочечников и повышение уровня андрогенов – гормонов, которые провоцируют развитие гирсутизма.
Наличие опухолей в организме женщины может стать причиной увеличения волосяного покрова у нее на теле и лице. Если есть какое-то новообразования на внутренних органах, то кроме гирсутизма, женщина еще сталкивается с рядом неприятных симптомов – она начинает лысеть, ее менструальный цикл значительно укорачивается, она становится бесплодной, у нее исчезает грудь (постепенно уменьшается в размере), появляется сыпь на лице.
Гирсутизм: симптомы
Как мы уже упоминали ранее, основным признаком гирсутизма является активный рост пигментированных волос, которые отличаются особой жесткостью и короткой длиной, на лице, животе, спине, груди, на ареолах молочных желез, ягодицах и бедрах.
Однако есть еще и вторичные признаки:
волос и дерма становятся сальными через действия андрогенов;
месячные идут нерегулярно, и женщина теряет возможность стать матерью в будущем;
она становится мужеподобной;
резко увеличивается масса тела;
голос из нежного меняется на грубый;
на висках могут появиться залысины;
усиливается либидо;
грудь становится маленькой;
развивается ожирение по мужскому типу;
увеличивается в размере клитор, а половые губы, наоборот уменьшаются;
перестает вырабатываться влагалищная смазка.
В зависимости от того, насколько сильно выражены симптомы гирсутизма у женщин, врачи определяют степень развития заболевания и соответствующее лечение.
Гирсутизм у женщин: формы
Гирсутизм может развиваться у женщины в 3 формах:
Конституциональной – эта форма чаще всего обусловлено наследственной предрасположенностью. У женщины развивается повышенное оволосение на теле, но при этом количество андрогенов в крови не превышается, их уровень вполне нормальный. Такая форма гирсутизма относится в большей степени к девушкам, которые проживают в восточных и средиземноморских странах.
Экзогенной – эта форма гирсутизма может развиться у женщины после того, как ей в избыточном количестве введут в кровь андрогены. Такие процедуры могут делать беременным женщинам, женщинам, находящимся в климактерическом возрасте, которые очень сильно ограничивают себя в питании, чтобы похудеть.
Идиопатической – форма гирсутизма, при которой специалисты не могут установить причину, по которой возникло заболевание.
Гирсутизм: диагностика
Если вы обнаружили у себя симптомы гирсутизма, то вам нужно обязательно обратиться за помощью к эндокринологу, чтобы он провел необходимые диагностические процедуры. Первое и главное, что должен сделать эндокринолог – определить, в каком количестве у вас в крови содержатся некоторые биологически активные вещества:
Тестостерон (уровень этого гормона в норме должен составлять 20-80 нг/дл). Если показатель снижен, значит у женщины поликистоз яичников, или она принимает Преднизолон и различные пероральные контрацептивы. Если концентрация тестостерона выше 200 нг/дл, речь уже может идти об опухолевом росте и развитии гирсутизма.
Дегидроэпиандростерон сульфат сыворотки крови (ДГЭАС), выявлен в результате анализов на гирсутизм, свидетельствует об уровне секреторной активности надпочечников (наличия на них или в них опухоли).
Андростендион сыворотки – если уровень этого гормона повышен, это говорит о гирсутизме и о сопутствующих заболеваниях яичников.
Кортизол – если концентрация этого гормона при гирсутизме увеличена, значит у женщины синдром Иценко-Кушинга.
Гонадотропины – если есть отклонения в ту или другую сторону относительно их количества, то можно говорить о том, что развивается поликистоз яичников.
После анализа на гормоны женщину отправляют на дополнительные обследования. Чаще всего их уже назначает врач, который должен вылечить первопричину, которая привела к гирсутизму.
Гирсутизм: лечение
Гирсутизм, если его диагностируют, должна лечиться комплексно. Например, с внешними проявлениями этого недуга должен бороться косметолог, чтобы наладить психику женщине, нужно, чтобы с ней поработал психолог, иначе она никогда не сможет восстановиться интимную и семейную жизнь, адаптироваться в обществе.
Вместе с этими врачами даму должны лечить эндокринолог и хирург, которые будут устранять причину заболевания или консервативными способами либо оперативными. Также подключается диетолог, который пропишет даме специальную диету, чтобы она постепенно избавлялась от избыточной массы тела и мужеподобного телосложения. Согласно отзывам женщины, которые столкнулись в гирсутизмом, лечение проводится циклами по полгода каждый. После каждого курса лечения нужно обязательно сдавать анализы на гормоны.
Как лечить гирсутизм медикаментозно?
Медикаментозная терапия гирсутизма включает в себя прием определенных групп лекарственных препаратов:
Нужно принимать пероральные контрацептивы, которые предоставляют с антиандрогенный эффект, они используются в том случае, если заболевание было вызвано заболеваниями яичников или оно имеет идиопатический характер. Они уменьшают количество тестостерона за 90 дней месяцев (возможно и раньше) и устраняют симптомы гирсутизма. К числу наиболее эффективных препаратов при гирсутизме относят «Диане-35» и «Жанин».
Если женщина не может по какой-то причине (чаще из-за плохого состояния здоровья) принимать вышеуказанные препараты для лечения гирсутизма, то ей назначают медроксипрогестерон, который колется внутримышечно 1 раз каждый 3 месяца по 150 мг. Но этот препарат запрещен в том случае, если женщина беременна. Эти лекарственные средства запрещено употреблять, если женщина носит ребенка.
Обязательно назначаются антиандрогенни препараты для женщин от гирсутизма, но у них есть побочные эффекты, поэтому они подходят только в том случае, пероральные контрацептивы не дали результатов.
Женщине нужно будет принимать и противодиабетические средства, если повышенный сахар в крови вызвал гирсутизм. Лечиться при этом можно «Сиофором».
Если причиной гирсутизма стали заболевания надпочечников, то женщине назначают «Верошпирон».
Гирсутизм: народные средства для лечения
Если вы принадлежите к числу женщин, которые не желают принимать гормональные препараты, можете попробовать полечиться от гирсутизма народными средствами, потому что это, по крайней мере, безопасно. Только учтите, что быстро вылечить гирсутизм такими методами невозможно. Нужно, чтобы хотя бы год прошел регулярного приема народных средств. Кроме того, нетрадиционная медицина не способна полностью излечить от заболевания, она может только замедлить образование новых волос, но сами волоски не исчезнут полностью.
Какие рецепты можно использовать, чтобы готовить себе лекарства:
Возьмите грецкий орех, чтобы выжать из него сок: вам нужны плоды, которые еще не до конца созрели, измельчите зеленую ореховую кожуру и сожмите ее в руках. Появился в результате выдавите сок и сразу выпейте, он поспособствует мягкого удаления нежелательного волосяного покрова. Сделав 3 процедуры, вы уже сможете увидеть результаты.
Приготовьте отвар дурмана. Залейте 4-мя стаканами воды корни, листочки растения и его стебель, доведите до кипения и проварите не менее 60 минут. Протирайте этим средством места, где сильно растут волосы, но только будьте осторожны при этом, потому что дурман – растение относится к ядовитым. Пить этот отвар можно.
Сделайте самостоятельно депилятор: возьмите по 30 г окиси цинка и крахмала, также вам понадобится 60 г сульфата бария. Приготовьте однородную густую кашицу из этих химических веществ, проследите, чтобы в ней не было комочков. Нанесите средство на кожу, которую следует заблаговременно протереть каким-то очистительными тониками, продержите примерно 8 минут, затем волоски можно будет легко и просто удалить. Можно смешивать для депиляции по 10 г сульфата натрия с крахмалом, а также добавьте 6 г глицерина. Смазывайте этой кашицей лицо, держите маску 10 минут. После этого умойтесь теплой водой, вы увидите, что вместе с маской в раковине будут лежать и волоски, которые отпали.
Как вылечить гирсутизм хирургическим методом?
Под хирургическим способом лечения гирсутизма мы имеем в виду не только оперативное вмешательство в брюшную полость, чтобы удалить оттуда опухоли и другие новообразования, но также и косметологические процедуры, которые проводятся под наркозом специальными медицинскими приспособлениями. Что это может быть:
обесцвечивание волос на теле;
выщипывание волос с различных участков тела;
удаление волос воском;
электролиз;
лазерное удаление волос.
Однако, чтобы полностью избавиться от гирсутизма, желательно вместе с хирургическим способом лечения сочетать консервативный.
Гирсутизм у девушек: последствия
Если не лечить гирсутизм, то могут возникнуть следующие осложнения:
Разовьется сахарный диабет.
Женщина потеряет способность к вынашиванию беременности (оплодотворение будет происходить, то беременность будет срываться).
Женщина вообще может стать бесплодной.
У женщины может развиться ожирение.
На коже появятся многочисленные высыпания и перхоть.
Профилактика гирсутизма
Чтобы никогда не столкнуться с гирсутизмом, имея к нему склонность, женщинам рекомендуется соблюдать некоторые профилактические меры:
прежде всего, измените свой рацион, если питаетесь нерационально и несбалансированно – старайтесь больше есть продукты, в которых содержится много клетчатки, откажитесь от жареных блюд, консервированных овощей, не ешьте все, что слишком горячее и острое;
постоянно контролировать свою массу тела;
вам противопоказаны любые физические нагрузки, а также стрессы;
отказаться от вредных привычек (курения и алкоголя);
дважды в год проходить обследования у гинеколога;
своевременно лечить заболевания щитовидной железы, печени, надпочечников.
При всей неприятности такого заболевания, как гирсутизм, нужно отметить, что оно не опасно для жизни. Если его правильно лечить, можно очень легко и просто восстановить менструальный цикл, забеременеть, изменить свою внешность к лучшему за 1 год продуктивного лечения. Ваша задача – проявить настойчивость и терпение в течение всего времени лечения.
Видео: «Я женщина и бреюсь. Диагноз на лице»: