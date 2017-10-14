Почему волосы секутся и как с этим бороться
2017-10-14 17:59
Почему волосы секутся и как с этим бороться
Секутся кончики, а стричь волосы, которые вы растили с таким трудом, нет никакого желания? И не надо. Что сделать вместо этого
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Даже если вы строго раз в месяц посещаете парикмахера и делаете продвинутые процедуры для волос, время от времени вы замечаете, что кончики волос предательски раздваиваются. Причин такого поведения может быть несколько:
Частое окрашивание, химическая завивка, ежедневная термоукладка.
В теплое время года — влияние ультрафиолета. В холодную — ваше пренебрежение головными уборами. Кстати, если волосы в мороз просто выбиваются из-под шапки или капюшона, они тоже будут сечься.
Дефицит в организме жидкости, витаминов и минералов.
Неправильное расчесывание и неправильно подобранные средства ухода за волосами.
Неполное удаление с волос средств для укладки.
«Прочитав этот список, вы уже поняли, что предотвратить сечение волос несложно: используйте несмываемые средства для ухода, минимизируйте применение фена, утюжка и щипцов для завивки, купите расчески и щетки из натуральных материалов, следите за рационом питания», — говорит стилист по волосам
Не забывайте подравнивать волосы
Парикмахеры в один голос утверждают, что сечения больше подвержены длинные волосы, поэтому пряди длиной 30 см и более надо подстригать как минимум раз в три месяца. Дело вот в чем: сальные железы кожи выделяют вещество, которое тонким слоем распределяется по волосам, защищая их от пересушивания. И чем длиннее волосы, тем салу сложнее покрыть их по всей длине. Что делать?
Безусловно, самый действенный способ — состричь поврежденные участки. И пока остаются на волосах посеченные участки, пряди будут выглядеть неухоженными, а не здоровыми и блестящими.
Начните мыть голову по-новому
Запомните: секущиеся кончики волос нельзя мыть шампунем. Звучит странно, однако работает этот способ отлично: шампунь наносите только на корни волос, а кончикам окажется вполне достаточно мыльной воды, которая стечет с корней. Не забудьте про кондиционер: если кожа головы у вас жирная, а кончики волос сухие, достаточно нанести средство только на концы. И отказаться от горячей воды в пользу теплой или прохладной.
Включите в систему ухода масло
Для профилактики сечения волос подключайте к ежедневному уходу специальное масло. Больше всего пряди любят масло жожоба, авокадо, кокоса. Неплохо, если эти вещества обнаруживаются также в составе шампуня, кондиционера, маски.
Например, масло арганы и макадамии мгновенно проникает в структуру волос, увлажняет их, насыщает витаминами и антиоксидантами, не оставляя ощущения жирности. Также масло-уход предотвращает потерю интенсивности и насыщенности цвета при воздействии солнечных лучей.
Применяйте средства для термозащиты
К сожалению, при частом использовании термоинструментов сечения волос не избежать. Чтобы минимизировать его, перед укладкой наносите термозащитное средство, оно образует защитную пленку по всей длине волос и предотвращает испарение влаги. Кроме того, старайтесь сушить и укладывать волосы при минимальной температуре, благо все современные гаджеты оснащены регулятором температур.
Расчесывайте волосы правильно
Здесь правил немного и они простые:
Не расчесывайте волосы против их роста.
Не расчесывайте мокрые и сухие волосы, сначала подсушите их полотенцем.
Слишком частое и очень редкое расчесывание вредно, выберите золотую середину.
Расчесывайте волосы аккуратно и медленно, продвигаясь от кончиков к корням.
Используйте профессиональные средства ухода
Эксперты по уходу за волосами знают о народной любви к народным средствам же, но рекомендуют обратиться к профессиональным формулам. Несколько причин описаны здесь.
И вот еще один аргумент: в отличие от народных средств рецептура шампуней основано на многокомпонентной моющей основе (система поверхностно-активных веществ) и композиций из кондиционирующих веществ и/или натуральных веществ, таких как экстракты, масла и минералы.
Важно то, что моющая основа шампуней достаточно мягкая и рН близок к нейтральному, что имеет большое значение с точки зрения влияния на кожу головы. Результат применения народной косметики может быть непредсказуем.