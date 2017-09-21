Почему спать на борту самолета опасно для здоровья, рассказали специалисты
2017-09-21 21:18
Почему спать на борту самолета опасно для здоровья, рассказали специалисты
При изменении высоты давление снаружи и внутри уха не совпадает.
Ученые Гарвардской медицинской школы рассказали, что спать во время взлета и посадки самолета опасно для здоровья, передает Rus.Media. Такой сон может нанести слуха человека непоправимый вред. Об открытии ученых сообщает издание Independent.
Специалисты Гарвардской медицинской школы рассказали, почему спать на борту самолета опасно. Как известно, при изменении высоты давление снаружи и внутри уха не совпадает, поэтому замечается эффект «залаживания ушей». Чтобы избавиться от заложенности, достаточно просто зевнуть или глотнуть. При этом открывается тонкий канал внутри уха (евстахиева трубка), так давление выравнивается.
Как объясняют эксперты, если человек спит во время взлета или посадки самолета, он не может никаким образом выровнять давление в барабанной перепонке. Это приводит к блокировки ушного канала и нанесения слуховой баротравмы. В случае если давление в барабанной перепонке не выравнивается в течение долгого времени, это приводит к развитию инфекции внутри уха и накопление жидкости за барабанной перепонкой. Данная инфекция грозит возникновением болевых ощущений и приводит к непоправимым проблемам со слухом.
Как объяснили ученые, риска можно избежать, если не спать в самолетах во время периодов изменения высоты.