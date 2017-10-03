Почему после путешествий мы часто болеем
2017-10-03 21:11
Почему после путешествий мы часто болеем
Вы заметили, что после путешествия приезжаете с заложенным носом, болью в горле и другими болячками? Согласитесь, что это не весьма положительные спутники поездки.
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Специалисты из Международной Ассоциации медицинской помощи путешественникам рассказали, почему мы часто подхватываем заболевания именно во время путешествия.
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Дафна Хендзебі, специалист по коммуникациям и маркетингу Ассоциации, объяснила, что же является причиной этого.
“Существует множество факторов, которые делают нас более уязвимыми к болезни во время путешествия. Вы оказываетесь в чужеродной среде и контактируете с бактериями и вирусами, которые отличаются от тех, к которым вы привыкли. Вы касаетесь многих поверхностей, покрытых бактериями и вирусами (защелки, столики в самолетах и поездах, сиденья, поручни, деньги). Вы также можете контактировать с людьми в дороге и городах. Также не стоит забывать про стресс, усталость – все это гарантирует ослабление иммунитета”, – рассказала Хендзебі.
Как предотвратить заболевание после поездки?
Хендзебі рекомендует дать организму приспособиться к дому. Ведь за время путешествия он успевает отвыкнуть от климата в родной стране.
“Дайте себе время приспособиться к новым условиям, часто мойте руки с мылом и используйте дезинфицирующие средства на основе спирта”.
Если вы все же заболели по возвращению, не спешите пугаться. Скорее всего, это будет обычная простуда или расстройство желудка. Однако, если вы заметили один из следующих симптомов, обязательно обратитесь к врачу.
Лихорадка
“Если вы побывали в стране, где разгуливает малярия, а в течение месяца после возвращения у вас появилась лихорадка, немедленно обратитесь к врачу”, – рекомендуют специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Они также отмечают, что в основном лихорадка вызвана менее серьезными заболеваниями, но поскольку малярия требует неотложной медицинской помощи, ваш врач должен сначала исключить. Заметим, что риск подхватить ее есть даже у тех, кто делал вакцинацию.
Диарея
“Чаще всего она проходит сама через несколько дней после начала лечения. Но если же диарея продолжается две недели или дольше, обязательно обратитесь к врачу. Постоянная диарея становится причиной потери питательных веществ и обезвоживание организма”, – отмечают эксперты.
Проблемы с кожей
“Они входят в список самых распространенных заболеваний, от которых страдают люди, которые вернулись из заграничной поездки. Как правило, эти симптомы не угрожают жизни, но их не стоит игнорировать”, – добавили медики.