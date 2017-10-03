Почему обряд крещения происходит в младенческом возрасте, а не во взрослом
2017-10-03 14:19
Почему обряд крещения происходит в младенческом возрасте, а не во взрослом
Пожалуй, каждый имеет много вопросов к священникам, но далеко не всегда случается возможность найти на них ответы!
Сейчас каждый из вас может спросить у священнослужителя все, что касается религии, праздников, Библии, Законов и прочего, передает Rus.Media.
Почему крещение происходит в младенческом возрасте, а не во взрослой? На этот вопрос отвечает пресс-секретарь Рожищенского благочиния, священник Дмитрий Теравський.
Крещение необходимо человеку для спасения. Это новое рождение для духовной жизни, в котором человек может достичь Царства Небесного. А таинством оно называется потому, что через него таинственным, непостижимым для нас образом на человека, принимающего крещение, действует незримая спасительная сила Божия – благодать. Ребенку обязательно присваивается имя святого, который будет его ангелом – хранителем в течение всей жизни и будет постоянно оберегать.
Как и другие таинства, крещения установлено самим Господом Иисусом Христом. Отправляя апостолов на евангельскую проповедь, Он заповедал им: «Идите, уча все народы, крестясь их во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа…» (Мф. 28:19).
Конечно маленькие дети не имеют самостоятельной, осознанной веры. Но ее родители, принесшие свое чадо для крещения в храм Божий. Забота о пользе ребенку, в том числе ее души, – дело родителей. Дети полностью под их опекой: мама и папа выбирают им образование, воспитание в том или ином культурном окружении и так далее. То есть родители полностью ответственны не только за физическую, но и духовную сторону жизни их чада. Они и будут прививать своему ребенку веру в Бога с детства.
Кроме того, у ребенка будут и крестные родители – которые ручаются за него и обязуются воспитывать своих крестников в христианской вере. Таким образом, младенцев крестят не по их собственной вере, а по вере их родителей и крестных, принесших ребенка. Без крещения, без воспитания очень трудно привить ребенку любовь к Богу. Поэтому крещение маленьких детей – это очень логичный поступок.
Крестившись, человек становится членом Церкви Христовой и отныне может приступать к остальным церковным таинствам, таких, как Причастие, Исповедь, Єлеоосвячення. Некрещеный ребенок к таинствам приступать не может, за нее нельзя подать записку за здравие, заказать церковный молебен, причастить и т. д. Зачем же лишать их защиты и благодати?
Есть еще одна важная составляющая. Или может кто-то дать гарантию, что ребенок доживет до совершеннолетия, чтобы самой определить свою духовную жизнь? Никто! Во все времена люди умирают, как в старости, так и во взрослом возрасте, так и в детском. И есть большой риск умереть нехрещеному. За некрещеных Церковь не молится, и таким образом лишается молитвенной поддержки.
Безусловно, автоматически христианином ребенок не становится. Автоматически вообще нельзя стать христианином: ни ребенку, ни взрослому. Ребенок учится христианства после крещения. Посвятит она свою жизнь Христу или отойдет от веры – зависит от того, что она выберет, когда подрастет.