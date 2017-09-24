Почему нельзя пользоваться одноразовой бритвой
2017-09-24 16:15
Почему нельзя пользоваться одноразовой бритвой
Эксперты рассказали, почему лучше не использовать одноразовую (!) бритву несколько раз, и почему ее так называют.
Так, после каждого использования бритву нужно выбрасывать, а не аккуратно откладывать на потом, передает Rus.Media.
Ученые говорят, что два-три раза такой бритвой можно пользоваться, но не стоит злоупотреблять этим. Во избежание проблем со здоровьем они рекомендуют заменять станок после нескольких использований. Если же пользоваться одной и той же бритвой больше чем неделю, можно получить серьезные проблемы.
Ученые-косметологи говорят о том, что на бритвах легко и быстро размножаются бактерии. Поэтому станки становятся опасными для использования. Если человек при бритье травмируется, то бактерии легко попадают в кровь и вызывают воспаления и другие проблемы со здоровьем.
Причина в том, что станки сохраняются влажными, их никто не вытирает, что является отличной средой для размножения бактерий. При этом влажная полоса для смягчения кожи может также способствовать размножению бактерий.
В результате неправильное использование таких средств гигиены может стать причиной инфекций кожи, покраснений, раздражений.