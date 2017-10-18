Почему мужчины хотят анального секса
2017-10-17 22:31
Почему мужчины хотят анального секса
В мужских эротических фантазиях сложно разобраться. Читайте о том, почему сильный пол так стремится к занятию анальным сексом и как женщинам нужно готовить себя к таким ласкам.
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Если большинство фильмов для взрослых развивается по одному и тому же сценарию – оральные ласки, обычный секс и потом анальный, то в реальной жизни, по статистике, до последней части переходят всего 20-30% пар.
Это достаточно высокий процент, но, поверьте, будь на то воля мужчин, он был бы значительно выше. Почему представители сильного пола так стремятся пойти “обходным путем”? С физиологической точки зрения, все дело в необычных, интенсивных ощущениях, что возникают из-за плотного кольца мышц нижнего сфинктера. Немалую роль здесь играет и психологическая составляющая – каждому мужчине хочется почувствовать себя настоящим самцом и исследователем новых территорий.
С другой стороны, тот факт, что женщина допускает в “святая святых” человека, означает полное доверие, а это чувство может сблизить не хуже совместных походов к психологу.
Для женщины анальный секс далеко не всегда связан с реальным удовольствием, однако один болезненный опыт – не повод ставить крест на этом виде секса. Чтобы получить удовольствие от процесса, нужно руководствоваться несколькими несложными инструкциями.
1. Приступать к проникновению сзади стоит только достигнув максимального возбуждения – тогда мышцы расслабятся, и процесс не будет таким болезненным.
2. Смазки много не бывает: обильное увлажнение – главный гарант того, что все пройдет гладко.
3. Чем медленнее, тем лучше – такую деликатную область не стоит брать нахрапом. Это как раз тот случай, когда нежность открывает все двери.