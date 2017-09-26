Почему мы крепко стоим на ногах? Все дело в вестибулярной системе
2017-09-25 21:15
Почему мы крепко стоим на ногах? Все дело в вестибулярной системе
Выражение «у меня слабый вестибулярный аппарат» слышал, наверное, каждый читатель этой статьи. Обычно так говорят люди, которых укачивает в транспорте. Однако о том, что понятие «вестибулярная система» несколько шире, и о том, что подобные недомогания часто напрямую связаны с патологиями во внутреннем ухе или мозге, мало кто знает.
Наше чувство равновесия и координация в пространстве зависят от состояния вестибулярной системы, функциями которой является фиксирование воспринимаемого глазами изображения на сетчатке, а также передача информации о положении головы для дальнейшего анализа в мозг. Важным органом этой системы, ответственным за баланс тела, есть лабиринт внутреннего уха. Некоторые заболевания могут давать осложнения в виде расстройства вестибулярного анализатора, что приводит к возникновения вестибулярного синдрома.
Наиболее распространенные симптомы вестибулярного синдрома:
головокружение;
чувство неустойчивости ( «убаюкивание») как в положении сидя, так и стоя, больному кажется, что «земля уходит из-под ног»;
тошнота;
рвота;
перед глазами все «плывет» и «крутится»;
тахикардия или брадикардия;
проблемы с артериальным давлением;
слабость;
спутанность сознания;
дезориентация;
усталость;
сложности с концентрацией внимания;
самопроизвольный нистагм;
тревожность, беспокойство.
Вышеописанные признаки болезни, как правило, не имеют постоянного характера. Чаще всего они возникают приступообразно, а потом исчезают. Периоды между приступами могут быть разные.
Вестибулярный синдром обычно сопровождает такие заболевания как:
черепно-мозговые травмы. При некоторых из них возникает позиционное головокружение (например, потеря равновесия во время резкого поворота головы вверх или в сторону);
последствия оперативного вмешательства;
лабиринтит. Проникновения вирусной или бактериальной инфекции внутрь перепончатого лабиринта провоцирует развитие воспалительного процесса во внутреннем ухе. Может быть осложнением среднего отита, который прошел в острой форме;
инфаркт лабиринта. Чаще встречается в старческом возрасте, но может появиться и у молодого человека совместно с атеросклерозом сосудов и повышенной свертываемостью крови. У пациента наблюдается интенсивный синдром головокружение, шаткость и неуверенность походки, другие неврологические симптомы;
болезнь Меньера. Поначалу эта болезнь проявляется ослаблением слуха, шумом и давлением в ушах. В голове кружится приступообразно, параллельно возникает тошнота и рвота, такое состояние может длиться несколько часов, затем проходит;
базилярная мигрень. В моменты острой головной боли теряется чувство устойчивости, появляется болезненная реакция на громкие звуки и светобоязнь, в отдельных случаях возможна также тугоухость. Головокружение в большинстве случаев предшествует приступ боли;
рассеянный склероз. Эта болезнь нередко сопровождается нарушением вестибулярной функции;
вестибулярный неврит. Головокружение, тошнота и рвота при слишком резком изменении положения головы характеризует воспаление преддверно-улитковый нерва, возможно, связанного с вирусом герпеса;
некоторые заболевания ЦНС и опорно-двигательного аппарата (вертебробазилярная недостаточность, вегето-сосудистая дистония, остеохондроз шейного отдела и т.п.);
гипертоническая болезнь;
опухоль головного мозга;
На основании бесед с пациентом и результатов его обследования лечащий врач принимает решение о том, из каких процедур будет состоять лечение. Среди них:
рекомендации, касающиеся питания, образа жизни;
фитотерапия;
массаж головы и ушных раковин;
иглоукалывание;
аурикулотерапию;
компрессы Хормі;
прогревание теплым камнями;
вакуум-терапия;
моксотерапия;
и другие методы.
результаты лечения
В результате выполнения комплексного курса лечебных процедур, у пациентов восстанавливается работа вестибулярного аппарата, исчезает головокружение, ощущение вращения.
Ходьба становится уверенной, что не качается. Значительно улучшается нервная система, исчезает страх, тревога, паника, депрессия, которые также являются симптомами этого заболевания.
В целом улучшается состояние всего организма, возвращается энергия, работоспособность, повышается качество жизни.