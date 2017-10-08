Почему красавицы часто остаются наедине!
2017-10-07 21:07
Почему красавицы часто остаются наедине!
Слишком хорошая…
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Им страшно, передает Rus.Media.
Первая, наиболее очевидная причина лежит на поверхности: мужчины боятся красавиц. Их слабое эго трепещет при виде прекрасной женщины: что я буду делать, если она откажет мне? Как сохранить лицо? Другие уверены, что у такой красавицы уже непременно есть человек, и, значит, нет никакого смысла пытаться за ней ухаживать — ведь все равно откажет.
Третьи считают, что красавица слишком хороша для них: как не дико это звучит, но в современном обществе женская красота все еще считается товаром, который нужно подороже продать. Мужу, естественно. К сожалению, даже если красивая женщина сама себя товаром не считает, очень много мужчин никогда не подойдут к ней, считая, что их средств недостаточно для того, чтобы предложить себя этой женщине.
Этих трех типов мужского страха уже достаточно для того, чтобы красивая женщина осталась одинокой. Но это только начало.
Ей страшно
Разумеется, за красивой женщиной все равно постоянно кто-то ухаживает. Но это, увы, часто не те мужчины, которые преодолели свой страх, а те, у которых никакого страха никогда не было. Это профессиональные соблазнители и заядлые бабники, которым хочется заполучить в свою коллекцию ценный трофей. Это мужчины, уверены в том, что чувства любой женщины можно купить, и вопрос только в цене.
Это нарциссы, абьюзери и другие психопаты, эмоционально ущербные, а потому лишены страха. И это, наконец, мужчины, женщин считают людьми второго сорта: «курица не птица, баба-не человек». Ни у одного из этих типов нет набора комплексов, который помешал бы подойти к красивой женщине. Проблема в том, что набор остальных их личностных качеств настолько ужасен, что красавица, рано или поздно, так или иначе, но начинает использовать невербальные сигналы, которые помогают отталкивать таких мужчин.
Ей страшно. Она не имеет ни малейшего желания лишний раз сталкиваться с этими упырями, но, увы, чем она неприступнее, тем сильнее она отпугивает от себя хороших мальчиков, с которыми у нее мог бы состояться счастливый роман.
Всем страшно
Кроме того, часто близкое окружение красавицы бессознательно мешает ее личной жизни. Особенно родители: они видят, что у них растет очень красивая девочка, которая привлекает к себе слишком много внимания, и заранее пытаются уберечь ее от негативных последствий. Проблема в том, что они не всегда выбирают правильные методы. Иногда красавица вырастает с твердой уверенностью, что «все мужики — козлы, им только одного и надо». Иногда ее держат в «ежовых рукавицах» до совершеннолетия, и она просто не имеет возможности научиться правильно общаться с мальчиками, а потом, когда ей наконец удается сбежать от удушающей родительской опеки, череда нелепых романов с мужчинами, которые ей категорически не подходит.
Иногда подключаются подруги, совершенно искренне убеждают красавицу в том, что мужчина ей не подходит. И дело не в зависти, не в злом умысле, а в том, что всем кажется, будто у красивой женщины нет проблемы выбора: она якобы может получить любой, стоит лишь пожелать. Но это, увы, не так.
Красивая — значит…
И, наконец, женская красота окружена массой стереотипов: красивая — значит глупая. Красивая — значит стерва. Красивая — значит меркантильная. И красавица вынуждена тратить массу ресурсов на то, чтобы противостоять этим стереотипам или хотя бы защищаться от них. И, к сожалению, у нее порой просто не остается ресурса на саму себя: на то, чтобы сосредоточиться на своих собственных желаниях и понять, кто ей действительно нужен.
Некуда спешить
Но, несмотря на все это, красавица все равно понимает, что ее шансы найти мужа гораздо выше, чем у барышни, не так щедро одаренной природой. И поэтому она не спешит начинать серьезные отношения, какой смысл спешить? Она понимает, что мужчины всегда будут обращать на нее внимание. Проблема в том, что молодая красавица не понимает следующего: очень скоро круг мужчин, которые могут быть ей интересны, значительно сузится.
Чем старше мы становимся, тем придирчивее выбираем партнера, тем больше требований. Просто потому, что в юности мы готовы быть гибкими и подстраиваться под партнера, а в зрелом возрасте уже нет. Вот только мужчины, которые раньше боялись подойти к юной красавице, теперь уже, скорее всего, не одиноки, а те, кто не боялся и раньше, теперь тем более ей не нужны.