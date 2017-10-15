Почему коровье мясо называется говядиной?
2017-10-15 12:42
Почему коровье мясо называется говядиной?
Никогда даже не задумывалась!,
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Никогда даже не задумывалась!, передает Rus.Media.
Отвечает историк кулинарии, писатель Павел Сюткин
Действительно, мясо свиньи — свинину, барана — баранина, коня — конина. А с коровой все не так. На самом деле, говядина — это просто сохранилось старинное название мяса крупного рогатого скота. Без разделения на коров или быков. Произошло оно от праславянского «говедо» — стадо быков, коров. В этом значении термин сохранился во многих славянских языках — болгарском, сербском, словенском, чешском.
Проследить это можно по летописи — составленного Ярославом Мудрым в ХІ веке сборнике правовых норм Киевской Руси.
Там мы встречаем: «Аже убиють огнищанина у клети, или у коня, или у говяда, или у коровье татьби». То есть «убьют княжеского слугу возле стада (говяди) или при краже коровы». Впрочем, этимология этого слова, наверное, еще более древнее. Ученые прослеживают его от индоевропейского корня gou (бык, корова, жертва).
А вот слово «говеть» (то есть поститься) происходит совсем не от говядины. Они даже не однокоренные, несмотря на сходство. В основе лежит старославянское «гов?ты» — «поститься, благоговеть, угождать». Некоторые специалисты, однако, все же сближают эти два понятия, рассматривая древнеиндийский gou в духовном смысле как «жертвоприношение». Что придает ему религиозный оттенок, но категорически противоречит сегодняшнему «говению» в виде религиозного поста.