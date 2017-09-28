Почему киллер выбрал пистолет ТТ для убийства Вороненкова, хотя есть гораздо лучшие варианты?
2017-03-23 18:44
Почему киллер выбрал пистолет ТТ для убийства Вороненкова, хотя есть гораздо лучшие варианты?
ТТ далеко не самое плохое оружие. Калибр патрона 7,62 может нанести смертельные раны.
Выбор киллером пистолета ТТ для убийства Вороненкова выглядит странным, передает Rus.Media.
ТТ далеко не самое плохое оружие. Калибр патрона 7,62 может нанести смертельные раны. Однако, оружейники жаловались, что в практическом применении пистолет имеет “слабой останавлюємою действием”, его пуля часто проходит навылет, оставляя шансы жертве на последний ответ. Очевидно, именно поэтому киллер выстрелил в Вороненкова аж пять раз.
Нападающий не мог не знать, если он не дилетант, что объект покушения имеет охрану, и поэтому каждый дополнительный выстрел отнимает время, необходимое для безопасного отхода с позиции.
Как следствие, киллер получил пулю в ответ и уже ничего не расскажет о своей истории любви к “ТеТешке”.
Трудно понять выбор пистолета киллером том, что современные вооруженные технологии дают гораздо более совершенные возможности для убийства, чем пистолет, принятый на вооружение в 1930 году и был снят с производства в 1952-м.
Единственное преимущество ТТ – плоский профиль, который позволяет носить “пушку” под одеждой незаметно. Условный плюс, если учесть, что на улице весна и под куртку можно спрятать гораздо более крупное оружие.
Короче, почему ТТ – неясно, но на первый, непрофессиональный взгляд – киллер был плохо подготовлен.
Это совсем не означает, что его не могла отправить на задание ФСБ с расчетом на традиционное русское “авось”, или же применение пистолета именно этой марки должно было иметь другое специальное назначение.