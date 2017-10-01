Почему женщины имитируют оргазм
2017-10-01 19:54
Почему женщины имитируют оргазм
Женщина это делает из лучших побуждений, как и все остальное в этом мире происходит “из лучших побуждений”.
И уж точно не потому, что у нее “темная лживая природа”, передает Rus.Media.
А есть у нее, женщины, несколько причин, которые были обнаружены в одной из тренинговых лабораторий.
Однажды, в разно-пустотелой группе по теме “Мужская и Женская инициации”. Встал этот вопрос темой исследования. И мужская часть сначала протестом отреагировала на признание одной из участниц, что, мол, и неправа и поступает нечестно по отношению к своему мужу. И тут женщины стали защищать “сестру” говоря, что практически все женщины, хоть иногда прибегают или прибегали к этому приему, а некоторые даже очень часто. Мужчины были возмущены и удивлены этим откровением, и хотели верить, что с каждым из них “все и всегда” случается действительно и что их, в смысле конкретно каждого, не проведет ни одна женщина и поэтому ничего в этом деле врать:
—А зачем вы так? —Звучало мужской вопрос из круга.
—Да, для вас стараемся — ответила девушка.
Группа была разгорячена темой и для того, чтобы обсуждение было не голословным, я предложила, обратившись к женской части, для начала продемонстрировать это явление, а после его обсуждать. Кто хочет? Естественно, без участия мужа, и без обнажения тела — мы же говорим об имитации. Обычная лабораторная работа — чтобы было понятно мужской части, что мы вообще здесь обсуждаем. Часть мужчин была уверена, что они уж точно могут отличить действительность от подделки.
Две смелые девушки, не сразу, но решились — сделать этот подвиг, на благо человечества. Приглушив свет, мы увидели два ярких тематических выступления. Красивых, разных и ярких. После чего, в повисшей тишине раздался мужской голос:
— Я, кажется, начинаю сомневаться в себе как…в мужчине, проговорил один парень сидящий рядом человек и они друг другу многозначительно кивнули. Давая высокую оценку убедительной имитации.
Ну и хорошо, теперь понятно, что за вопрос мы будем исследовать. Исследовать мотивы явления, а не спорить возможно это или нет.
Для вас стараемся — прозвучало как один из мотивов. И если мы вспомним все, что человек делает для других, он делает для себя. За таким ответом придется искать следующую, более глубокую причину. Я не буду рассказывать дальше, что было в этой лаборатории, какие идеи, чувства и задачи выясняли искажения в отношениях статей, для этого лучше приезжать и участвовать.
А вот выводами по теме ЖЕНСКИЕ Причины ИМИТАЦИИ ОРГАЗМА поделюсь.
Начну с конца. Чтобы делать выводы о причинах имитации, хорошо, сначала рассмотреть само явление ОРГАЗМ: откуда приходит и что дает женщине.
Здоровая ситуация.
Раскрыта женственность имеет очень много доверия к миру вокруг и к себе внутри. А это означает, что чужое мнение не влияет на ее восприятие себя и процессов вокруг. Страх Оценки —который присущ девушкам, над ней практически не властно, она сама знает кто она и зачем, происходит то, что происходит. Такая цельная Женщина, естественно окажется в паре с таким же цельным Мужчиной. А поскольку таких людей не много, они чувствуют друг друга именно ЛУЧШИМИ. А что еще может так сильно вдохновлять на пиковое состояние удовлетворения, как не осознание, что твой партнер лучший.
При осознании действительно собственной ценности, где нет ситуации, активно и с тревогой, возникает идея невротически «улучшать» себя или о себе впечатление. Расслабленное лучших дарения себя друг другу.
Поэтому женщина естественная, расслабленная и не задумываясь, и без оглядки ВСЯ ЦЕЛИКОМ находится в своем “хорошо”, и приближается к максимальному “хорошо” тогда, когда ВСЯ она к этому готова, и не в коем случае не раньше. Она целостная.
Когда ей хорошо, она легко и без усилий поднимается или удаляется в пространстве без осуждений и претензий, что и дает мужчине, да и себе, почувствовать ее тело глубже.
Именно язык тела – да, именно тело, реже разговор, показывает и помогает ее мужу слышать ее, и добывать из нее энергию этого сладкого вкусного для обоих явления – женский оргазм.
Опираясь на свою внутреннюю правду и чистоту, целостная женщина оказывается там, где должен быть и с тем, кто соответствует ей. Поэтому в определенном смысле, эти Женщины живут в «раю». От сюда полное удовлетворение, обильное и долгое. У таких Женщин во время Оргазма не гримаса, а улыбка на лице. ПЕРЕЖИВАЮТ они его всем телом, независимо от эпицентра этого явления, «круги по воде» расходятся, достигая самых отдаленных уголков тела. Целостная психика и оргазм на все тело и во весь рост.
А есть Женщины, которые живут на Войне – это НЕпринимающі женщины. В первую очередь, не принимают себя. Не відчуваютьсебе достаточно совершенными, чтобы радоваться любым чувствам которые рождаются внутри – свободно проживая их снаружи. Такая Женщина – с идеи что она не достаточно еще хороша, даже хорошие события, как недостойные себя. Затаившись, скрывая свою фоновую тревогу, такая женщина, как «на войне», потому, что мир для него враждебен, и даже если приходит хорошо – она принимает это, как временное, незаслуженное, почти «краденое» удовольствие, помня, что «враг не дремлет». Или соглашаются на отношения с мужчиной, которого не до конца принимает – как собственно и саму себя, и это не дает им расслабиться и насладиться друг другом.
Контролируя неприятие, то ли себя, то ли его действия, Женщина не может отключить голову, как будто постоянно в своей голове проходит таможню и паспортный контроль, принимая решение как «правильно» дать знать ему о том, чего бы ей хотелось. А также: как сделать чтобы ему понравиться, чтобы не потерять его. Она уверена, что просто быть естественной, собой будет недостаточно.
Мысль «не потерять» в этой драме, основная, о которую спотыкается женское удовольствие.
Манипулятор эмоции не ПЕРЕЖИВАЕТ а подбирает и демонстрирует. С оргазмом в не цельной женщины происходит также: она его составляет и демонстрирует. У каждой женщины – тот партнер, которого она заслуживает. Соответствующий ее внутренней честности и экологичности по отношению к своим собственным процессов, если она сама предает и презирает свой внутренний мир, закрывая истинные чувства, то и ее партнер не будет слышать ее потребности.
В таких парах, на тот момент имитация женского оргазма — это лучшее решение, в котором по крайней мере один из двух получает удовольствие.