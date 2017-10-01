Почему женщины бальзаковского возраста отказываются от секса
2017-01-27 21:31
Почему женщины бальзаковского возраста отказываются от секса
В ходе аналитического исследования было опрошено 7 тысяч женщин в возрасте от 45 до 75 лет.
Ученые из США утверждают, что женщины, которые перешли отметку в 45 лет, часто отказываются от секса из-за осложнения во время интимных отношений, такие как дискомфорт и боль, передает Rus.Media.
В ходе аналитического исследования было опрошено 7 тысяч женщин в возрасте от 45 до 75 лет. Оказалось, что 60% опрошенных исследуемых сталкивались во время секса с болью. В данном случае речь идет о диспареунію — чувство боли в области наружных или внутренних половых органов во время полового акта. Чаще всего такая проблема возникает у женщин после менопаузы.
Болезнь развивается из-за низкого уровня женского гормона — эстрогена, который обеспечивает “смазка” во время интимного контакта. Эксперимент показал, что данная проблема заставляет многих женщин полностью отказаться от секса из-за боли.
Стоит отметить, что современная медицина может предложить женщинам много способов решения этой проблемы. Поэтому не следует этого стесняться — лучше обратитесь за квалифицированной помощью к специалистам.