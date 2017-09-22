Почему болит душа? Причины и рецепты от душевной боли
2017-09-18 21:03
Почему болит душа? Причины и рецепты от душевной боли
Боль в душе – один из самых верных знаков на дороге жизни, указывающий, что вы свернули не туда.
Чувство тоски и странное тревожное предчувствие означают, что человек идет против своей истинной природы, против высших принципов и настоящих ценностей. Сегодня мы поговорим о том, почему болит душа, передает Rus.Media.
Почему болит душа?
Хочется, а не можется
Душа болит, если вы внутренне себе чего-то не позволяете. Например, распространенная ситуация среди женщин: каждой хочется чувствовать себя неотразимой прекрасной существом, но разум запрещает: “Нет, мол, толстая ты, куда тебе до идеалов красоты?!”. Или когда очень хочется просто бросить все и переехать жить в Тайланд, но родители категорически против, и вы не позволите себе пойти против их воли.
В такой ситуации душа словно в клетке – хочет вырваться, но вы сами не можете позволить себе открыть замок, хотя ключи давно болтаются в кармане. Не нужно бояться быть собой и жертвовать тем, что вам чуждо – душа отплатит состоянием радости и признательности!
Не хочется, а надо
Тоже распространенная ситуация, когда люди предпочитают следовать чьим-то чужим идеалам, когда душа просит их совсем о другом. Часто наши высшие ценности совсем не совпадают с “моралью общества”, но “что бы выжить”, мы идем на уступки, делаем то, что нам нравится. Например, обманываем, воруем, врем. Так, незаметно, так, так делают все, но душу не проведешь.
Существует мнение, что подчиняясь воле тех, кто кажется сильней, мы сделаем карьеру, станем успешными, получим признание. Но по факту эффект получается противоположный. К истинному счастью и успеху можно прийти только под руководством души. Не идите против ваших самых светлых принципов, как бы страшно не было.
Мир не интересен
Вообще, это довольно редкий случай, но часто бывает предвестником большого духовного прыжка. Возникает ощущение, что материальные блага не могут принести счастья, пропадает интерес к достигательству, надоедает конкурировать, пропадает смысл в погоне за деньгами и статусом. Суета вокруг всех этих мнимых ценностей кажется вам по-настоящему бессмысленной и сами вы в ней принимать участие больше не желаете. Ни зависти, ни зависти, ни каких-либо желаний в сердце уже не осталось.
Так однажды приключилось с древним повелителем Индии Рамой, который со своей душевной болью обратился за помощью к просвтеленному мудрецу Васиштхе. Что он ему посоветовал, можете почитать в книге Йога Васиштха, очень интересно 🙂
Когда болит не душа, а эго
Большинство людей путают проявления своей души и самое обычное нытье эго. Ведь боль души – это очень тонкий сигнал, который подсказывает, что мы удаляемся от своих духовных идеалов. Ну а эго, оно просто хочет халявного жалости и любви. Вот в каких случаях не душа болит, а распухше эго заигралось:
Чувство обиды
Никогда оно не исходит из чистых уголков сердца. Жалость к себе и обвинения окружающих в своих страданиях – нет, это не от души. Да, это от эго 🙂
Чувство тревоги
Шепот души часто путают с самой обычной озабоченностью, которая появляется, когда рой негативных мыслей бушует в голове. Волноваться по поводу будущего и нервно грызть ногти – нет, это не душа болит, а пора контролировать мысли.
Чувство несправедливости
Иногда кажется, что мир с нами нечестен. И чувство несправедливости перерастает чуть ли не в праведный духовный гнев. “Почему они так со мной поступают?” – кричит что-то в вас. Но это не душа, а эго.
Скука
Все надоело, ничего не хочется, мир видится скучным и неинтересным. Лень. И кажется, что душа увядает. Но на самом деле, вам просто нужно научиться ставить цели и не опускать руки раньше времени.
Боль в душе: советы хворающим
Не убегайте
Когда человек чувствует “духовное недомогание”, редко кто его спросит “почему болит душа?”. Обычно дают популярный в народе рецепт от всех бед: “ты отвлекись, не думай об этом, переключись на другой канал!”. Но признаем честно, это едва ли не худший совет из всех. На самом деле, полезно сделать как раз противоположное: присмотреться к источнику дискомфорта. Ведь боль души – предвестник изменений.
Будьте только здесь
Нет лучшего врача, чем сейчас. Отключиться от всего, что не касается этой секунды. Просто отбросьте мысли, отбросьте переживания, и вбираете, то, что есть. Тогда начнет распускаться роза вашей души – как на ладони, раскроются все настоящие потребности и подлинные потребности. Просто останьтесь здесь. Вернитесь в сейчас.
Доверьтесь
Ваше сердце – самый точный инструмент для измерения чистоты помыслов. Мысли, которые вызывают страх, должны быть отброшены. Боль в душе можно вылечить, если довериться направляющей руке мира и выбирать те варианты реальности, которые нам подсказывает наше сердце.