Почему женщины отказываются от секса

magictr | 14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Наиболее вероятные прочини, почему женщины отказываются от близости, сообщает сайт Наша мама.

1. Полнота
Неважно, насколько мимолетно это ощущение. Даже если чувство полноты возникает лишь после приема пищи, этого достаточно для отказа в близости. Тем хуже, если дискомфорт по поводу форм своего тела женщина испытывает постоянно. Трагедия заключается в том, что именно при потере физической формы женщина больше, чем когда-либо, нуждается в активной половой жизни. В этом случае многое зависит от ее партнера, который должен убедить даму сердца, что она по-прежнему желанна и любима.

2. Месячные
Хотя некоторые партнеры спокойно занимаются сексом и в этот сложный для женщины период, далеко не все воспринимают это как норму. Однако, для женщины секс в период месячных даже полезен: он уменьшает судороги в области таза, а также способствует быстрому окончанию.

3. Пот и грязь
Хотя у некоторых пар естественные запахи являются дополнительным стимулятором, многие в такой ситуации чувствуют себя неловко. Иногда женщина не может отделаться от мысли, как она выглядит “там”, а небритые несколько дней ноги кажутся волосатыми. Лучшее средство от таких страхов – включить в период сексуальных ласк совместный поход в душ, советуют специалисты.

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4. Усталость
На самом деле многие женщины способны испытывать самые сладкие ощущения сексуального удовлетворения именно в период усталости. Общее расслабление только повышает чувственность женского организма. По крайней мере, так говорят эксперты.

5. Беременность
Часто женщина в положении думает, что она стала менее привлекательной и сексуальной. Она даже готова винить в этом себя. Партнеру остается только убедить свою возлюбленную. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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