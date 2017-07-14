Почему женщины отказываются от секса
Наиболее вероятные прочини, почему женщины отказываются от близости, сообщает сайт Наша мама.
2. Месячные
Хотя некоторые партнеры спокойно занимаются сексом и в этот сложный для женщины период, далеко не все воспринимают это как норму. Однако, для женщины секс в период месячных даже полезен: он уменьшает судороги в области таза, а также способствует быстрому окончанию.
3. Пот и грязь
Хотя у некоторых пар естественные запахи являются дополнительным стимулятором, многие в такой ситуации чувствуют себя неловко. Иногда женщина не может отделаться от мысли, как она выглядит “там”, а небритые несколько дней ноги кажутся волосатыми. Лучшее средство от таких страхов – включить в период сексуальных ласк совместный поход в душ, советуют специалисты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
9 простых правил, которые позволят вам быть счастливой
4. Усталость
На самом деле многие женщины способны испытывать самые сладкие ощущения сексуального удовлетворения именно в период усталости. Общее расслабление только повышает чувственность женского организма. По крайней мере, так говорят эксперты.
5. Беременность
Часто женщина в положении думает, что она стала менее привлекательной и сексуальной. Она даже готова винить в этом себя. Партнеру остается только убедить свою возлюбленную. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Воспитание, которое доводит детей до депересії
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Клубнично-сметанкове желе
- Медовый коктель