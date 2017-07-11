Почему женщины орут во время секса?
Женщины часто не сдерживают своих эмоций во время секса, поэтому акт сопровождается бурными стонами. И это очень даже хорошо, потому что так мужчине проще понять, что доставляет партнерше больше удовольствия. Однако не все женщины кричат, когда хорошо.
На сайте Your Tango провели интересный опрос, в котором женщинам предлагалось рассказать, почему они кричат во время секса. Читай, чем на самом деле вызван крик:
66% опрошенных женщин в возрасте от 18 до 48 лет ответили, что кричат во время секса для того, чтобы ускорить апогей для своего партнера;
колоссальные 87% начинают шумно стонать, чтобы сделать мужу комплимент и повысить его самооценку;
менее 20% женщин откровенно рассказали, что кричат от скуки.
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Как показало исследование, чаще всего крик не имел ничего общего с оргазмом. Громче женщина кричит в момент, когда у партнера происходит эякуляция – таким образом она как бы выражает свою поддержку и солидарность.
Важно подчеркнуть, что увлекаться криками особо не стоит: если ты будешь активно кричать, царапать спину, томно вздыхать и кусать мочки ушей партнера только для того, чтобы имитировать удовольствие, у него не будет стимула развивать ваши сексуальные отношения. А зачем что-то пробовать и пытаться, если тебе и так хорошо? Вон как кричит громко, не просто так же, – могут подумать они.
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