Почему женщины боятся брака
Без него женщины не могут полностью реализоваться, сообщает сайт Наша мама.
Женщине нужны дети
Конечно же, женщина хочет иметь детей. Но в современных условиях для этого совсем необязательно иметь семью. Во многих ситуациях во время отсутствия мужа и присутствие ребенка даже облегчает жизнь, потому что много мужчин на постсоветском пространстве еще не смирились с мыслью, что семья в наше время – это работа для двоих, а не отель олл инклюзив, где он сидит на диване, а она пытается сделать все, чтобы его обслужить.
Женщине нужны деньги
Еще наши бабушки часто жили с мужчинами, потому что им нужно было за что-то жить, а полноценно работать мог только мужчина. Сейчас женщины зарабатывают сами, или стремятся к этому. Поэтому вопрос денег уходит из роли основного камня отношений.
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Женщине нужна любовь
Безусловно, женщине нужна любовь, забота и нежность. Собственно, как и мужчине. Но для этого необязательно думать о браке. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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