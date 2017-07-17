Почему женщины боятся брака

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Без него женщины не могут полностью реализоваться, сообщает сайт Наша мама.

Женщине нужна реализация
Суть в том, что женщине нужна реализация. А поскольку еще 50 лет назад, общество не давало возможности представительницам прекрасного пола нормально развиваться в социуме, ей оставалась только семья. Сегодня все меняется, и многие женщины не готовы расставаться с любимой работой, просто потому, что так захотел муж.

Женщине нужны дети
Конечно же, женщина хочет иметь детей. Но в современных условиях для этого совсем необязательно иметь семью. Во многих ситуациях во время отсутствия мужа и присутствие ребенка даже облегчает жизнь, потому что много мужчин на постсоветском пространстве еще не смирились с мыслью, что семья в наше время – это работа для двоих, а не отель олл инклюзив, где он сидит на диване, а она пытается сделать все, чтобы его обслужить.

Женщине нужны деньги
Еще наши бабушки часто жили с мужчинами, потому что им нужно было за что-то жить, а полноценно работать мог только мужчина. Сейчас женщины зарабатывают сами, или стремятся к этому. Поэтому вопрос денег уходит из роли основного камня отношений.

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Женщине нужна любовь
Безусловно, женщине нужна любовь, забота и нежность. Собственно, как и мужчине. Но для этого необязательно думать о браке. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: edinstvennaya.ua

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