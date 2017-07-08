Почему женщинам полезно пить молоко?
олоко – уникальный по своему составу продукт. Его основу составляет вода – 87%, а в остальных 13% содержится около 80 минеральных элементов, необходимых для нормального роста и функционирования организма человека, – витамины (A, группы В, С, D, Е), белки, углеводы, жиры и микроэлементы (кальций, фосфор, рибофлавин, калий, ниацин, магний). Интересно, что коровье молоко содержит в 300 раз больше белка казеина (источники восьми незаменимых для человека аминокислот), чем грудное молоко.
Раньше молоко часто становилось источником болезней. Чтобы решить эту проблему французский микробиолог Луи Пастер изобрел метод термообработки молока, который был назван в его честь – пастеризация. При пастеризации уничтожаются болезнетворные бактерии, но нетронутыми остаются их споры, устойчивы к воздействию высокой температуры.
Поэтому срок годности такого молока – несколько дней. Потом споры превращаются в бактерии, в молоке начинаются процессы брожения и перед употреблением его необходимо прокипятить. Увы, при кипячении разрушаются многие полезные вещества, и польза от молока резко уменьшается.
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